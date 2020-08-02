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    Гунько не считает победу над «Динамо» своей

    Футбол Химки Динамо Футбол России Товарищеские матчи
    Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько поделился впечатлениями после товарищеского матча с «Динамо» (2:0).

    Дмитрий Гунько
    Дмитрий Гунько

    «Сегодня было знакомство с командой в бою и все футболисты оставили приятное впечатление. Эта победа естественно принадлежит им, она ни в коей мере не моя.

    Доволен самоотдачей и выполнением тех задач, которые были поставлены на игру, ребята с ними справились.

    Да, были ошибки, но будем работать над их устранением. Любая победа поднимает уверенность в себе, а поражение дает обратный эффект. Сегодняшняя победа была для нас очень важна», — цитирует Гунько официальный сайт «Химок».

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