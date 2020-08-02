Гунько не считает победу над «Динамо» своей

Дмитрий Гунько
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«Сегодня было знакомство с командой в бою и все футболисты оставили приятное впечатление. Эта победа естественно принадлежит им, она ни в коей мере не моя.
Доволен самоотдачей и выполнением тех задач, которые были поставлены на игру, ребята с ними справились.
Да, были ошибки, но будем работать над их устранением. Любая победа поднимает уверенность в себе, а поражение дает обратный эффект. Сегодняшняя победа была для нас очень важна», — цитирует Гунько официальный сайт «Химок».
Гунько возглавил «Химки» несколько дней назад, сменив на этом посту Сергея Юрана. 0