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    УЕФА примет решение по матчу «Барселона» — «Наполи» до 3 августа

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    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Наполи» может пройти на нейтральном поле, сообщает RAC1.

    «Наполи» — «Барселона»
    «Наполи» — «Барселона»

    Первая игра команд в Неаполе завершился со счетом 1:1. Ответная должна пройти 8 августа на «Камп Ноу» без зрителей.

    Впрочем, УЕФА задумался о переносе игры из Барселоны в связи с распространением коронавируса в Испании.

    УЕФА обратился к Департаменту здравоохранения с вопросом о ситуации с коронавирусом. Если Департамент сообщит, что проведение игры будет угрожать безопасности участников матча, то она будет перенесена.

  • УЕФА имеет альтернативные варианты проведения матча «Барселоны» в ЛЧ
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