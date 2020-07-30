УЕФА примет решение по матчу «Барселона» — «Наполи» до 3 августа

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов междуможет пройти на нейтральном поле, сообщает RAC1.

Первая игра команд в Неаполе завершился со счетом 1:1. Ответная должна пройти 8 августа на «Камп Ноу» без зрителей.

Впрочем, УЕФА задумался о переносе игры из Барселоны в связи с распространением коронавируса в Испании.

УЕФА обратился к Департаменту здравоохранения с вопросом о ситуации с коронавирусом. Если Департамент сообщит, что проведение игры будет угрожать безопасности участников матча, то она будет перенесена.

Решение о месте проведения матча будет принято до 3 августа. 1