Евсеев: Соперники стали воспринимать «Уфу» совершенно иначе

Главный тренер «Уфы»поделился ожиданиями от нового сезона Российской премьер-лиги, который стартует 8 августа.

«Не сомневаюсь, что новый сезон будет для "Уфы" сложным.

Команду соперники стали воспринимать совершенно иначе и настрой на нас теперь будет соответствующим.

Так что надо добавлять и в индивидуальных действиях, и в командных тоже,» — написал Евсеев на своей странице в Instagram.

Минувший сезон уфимская команда завершила на девятом месте в турнирной таблице, набрав 38 очков.

По пропущенным мячам команда заняла вторую строчку, пропустив лишь 24 мяча в 30 играх. Лучший показатель у «Зенита» — 18.

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