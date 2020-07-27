Евсеев: Соперники стали воспринимать «Уфу» совершенно иначе

«Не сомневаюсь, что новый сезон будет для "Уфы" сложным.
Команду соперники стали воспринимать совершенно иначе и настрой на нас теперь будет соответствующим.
Так что надо добавлять и в индивидуальных действиях, и в командных тоже,» — написал Евсеев на своей странице в Instagram.
Минувший сезон уфимская команда завершила на девятом месте в турнирной таблице, набрав 38 очков.
По пропущенным мячам команда заняла вторую строчку, пропустив лишь 24 мяча в 30 играх. Лучший показатель у «Зенита» — 18.
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Сегодня начинаем новую жизнь💪 Собрались на «Нефтянике» и ровно за 2 недели до старта сезона начинаем готовиться к нему. Дали ребятам несколько дней на отдых, чтобы все мысли у них были теперь только о новом сезоне. Не сомневаюсь, что он будет для «Уфы» сложным. Команду соперники стали воспринимать совершенно иначе и настрой на нас теперь будет соответствующим. Так что надо добавлять и в индивидуальных действиях, и в командных тоже. Календарь интенсивный, до середины декабря будем играть без пауз. Но тем интереснее болельщикам. #спорт #премьерлига #нашалигачемпионов #футбол #фкуфа #уфа #евсеев