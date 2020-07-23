Рыжиков покинул «Крылья Советов»

«Крылья Советов» на своем официальном сайте объявили об уходе из команды вратаря

39-летний футболист уходит в статусе свободного агента, так как его контракт с клубом истек.

Рыжиков пополнил состав «Крыльев Советов» в 2018 году. В составе команды вратарь провел 45 матчей во всех турнирах, отыграв в 12 из них «на ноль».

Агент голкипера Алексей Сафонов заявил, что его клиент не планирует завершать карьеру.

«Сергей не планирует завершать карьеру, он хочет играть. Сейчас ищем варианты, где он продолжит свое выступление», — цитирует Сафонова «Р-Спорт».

Рыжиков известен по выступлениям за казанский «Рубин», с которым дважды становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок страны. 0