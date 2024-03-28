«Ливерпуль» дома сыграет с «Брайтоном» в рамках 30-го тура чемпионата Англии. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало — в 16:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Ливерпуль»

На данный момент «Ливерпуль» делит первую строчку в турнирной таблице с «Арсеналом», у обоих коллективов по 64 очка. Мерсисайдцы одержали 19 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 65:26.

Перед перерывом на матчи сборных «Ливерпуль» играл на выезде с «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/4 финала Кубка Англии. Подопечные Юргена Клоппа дважды вели в счете в основное и дополнительное время, но «красные дьяволы» не только смогли догнать соперника в обоих случаях, но и вырвать победу в концовке второго экстра-тайма. «Ливерпуль» проиграл со счетом 3:4 и вылетел из турнира.

До этого «красные» уверенно пробились в четвертьфинал Лиги Европы, разгромив чешскую «Спарту» и в ответной встрече (6:1 и 11:2 по сумме двух встреч). Что касается АПЛ, то в крайнем туре «Ливерпуль» не уступил «Манчестер Сити» в принципиальном противостоянии, ничья 1:1.

«Брайтон»

«Брайтон» идет на восьмой строчке в турнирной таблице, на счету команды 42 очка в 28-ми матчах. «Чайки» одержали 11 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений, забив при этом 50 голов и пропустив 44 мяча в свои ворота.

В крайнем туре АПЛ подопечные Роберто Де Дзерби минимально одолели дома «Ноттингем Форест» (1:0). Победу «Брайтону» принес автогол защитника «лесников» Омобамиделе на 29-й минуте.

После матча в чемпионате Англии «чайки» принимали на своем поле «Рому» в рамках ответной встречи 1/8 финала Лиги Европы. «Брайтон» выиграл со счетом 1:0, но по сумме двух встреч дальше прошла команда из Италии.

Личные встречи

В матче первого круга команды сыграли вничью 2:2. Всего в 10-ти последних встречах на счету каждой из команд по 3 победы и еще в 4-х случаях была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ливерпуль» — «Брайтон» с коэффициентом 1.70.