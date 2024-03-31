«Ливерпуль» — «Брайтон»: составы, коэффициенты, прогноз

опубликовали стартовые составы на матч 30-го тура английской Премьер-лиги.

«Ливерпуль»: Куивин Келлехер, Джо Гомес, Вирджил ван Дейк, Джарелл Куанса, Конор Брэдли, Доминик Собослаи, Ватару Эндо, Алексис Макаллистер, Луис Диас, Дарвин Нуньес, Мохамед Салах.

«Брайтон»: Барт Вербрюгген, Жан-Поль ван Хекке, Льюис Данк, Йоэл Велтман, Якуб Модер, Симон Аденгра, Первис Эступиньян, Тарик Лэмпти, Паскаль Гросс, Карлос Балеба, Дэнни Уэлбек.

Матч между этими командами состоится 31-го марта в 16:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

«Ливерпуль» занимает 2-е место в таблице чемпионата Англии с 64 очками в активе после 29-и туров. «Брайтон» — на 9-й позиции (42 балла).