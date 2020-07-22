«Крылья Советов» оспорят свой вылет в ФНЛ

обратятся в РПЛ с заявлением о вылете в ФНЛ по неспортивному принципу.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы «Крыльев» Максим Съестнов.

«Есть такое, конечно, что спортивный принцип нарушен во многих сферах. В любом случае, мы заняли 15-е место. На общем собрании РПЛ завтра будет принято решение, и исполком его утвердит. Посмотрим, что они примут. Сегодня последний тур, все итоги будут утверждать на общем собрании РПЛ и в пятницу на исполкоме окончательно примут.

"Химки" заняли второе место, поэтому, конечно, по спортивному принципу выходят в РПЛ. Мы подготовили письмо, которое, надеемся, будет рассмотрено на собрании РПЛ», — сказал Съестнов «КП-Самара».

Напомним, «Крылья Советов» потеряли шансы на сохранение места в РПЛ после того, как «Сочи» в 29-м туре получил техническое поражение за неявку на игру с «Тамбовом», который благодаря 3 очкам гарантировал себе место не ниже 14-го. 0