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    «Факел» поделил очки с «Оренбургом» в матче РПЛ

    «Факел» — «Оренбург»: счет матча 0:0, обзор

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    «Факел» сыграл вничью с «Оренбургом» (0:0) в матче 22-го тура российской Премьер-лиги.

    «Факел»
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    «Факел»

    На 47-й минуте нападающий хозяев Евгений Марков открыл счет в матче, но после просмотра VAR арбитр принял решение отменить гол из-за фола во время отбора мяча.

    За весь матч команды нанесли по 3 удара в створ ворот. «Оренбург» при этом совершил 7 угловых ударов, а «Факел» — 6.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Факел — Оренбург 0:0
    Факел: Александр Беленов, Василий Черов, Сергей Божин, Руслан Магаль, Ильнур Альшин, Вячеслав Якимов, Ираклий Квеквескири, Максим Максимов, Senhadji R., Masternoy V., Markov E. Оренбург: Николай Сысуев, Арсен Адамов, Матиас Перес, Данила Хотулёв, Лео Гогличидз, Габриэль Флорентин, Ярослав Михайлов, Лукас Вера, Дмитрий Воробьёв, Брайан Мансилья, Thompson J. Предупреждения: Ильнур Альшин (4'), Ярослав Михайлов (29'), Руслан Магаль (50')

    После этого поединка «Факел» занимает 11-е место в таблице РПЛ с 26-ю очками в активе. «Оренбург» — на 14-й позиции (20 баллов).

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