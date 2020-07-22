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    Чеферин: Пока матчи еврокубков будут проходить без зрителей

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    Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы пока будут проходить без зрителей, заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

    Александер Чеферин
    Александер Чеферин

    «Мы будем проводить матчи еврокубков без зрителей до дальнейших распоряжений. Мы не будет рисковать. Основное внимание, конечно, уделено элитным турнирам. Но очевидно, что жизненно важным элементом нашей миссии всегда будет массовый футбол.

    В условиях новых медицинских протоколов и предписаний в первую очередь важно, чтобы никто не подвергал себя ненужным рискам. Мы должны быть особенно осторожны там, где дело касается детей», — цитирует Чеферина официальный сайт УЕФА.

    Напомним, сезон в еврокубках был приостановлен в марте из-за пандемии COVID-19. Турниры возобновятся в августе. 0

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