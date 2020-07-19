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    Рибери позвал в «Фиорентину» двух звездных игроков

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    Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери участвует в переговорах клуба с Марио Гетце и Марио Манджукичем.

    Франк Рибери
    Франк Рибери

    Об этом сообщает Bild.

    По информации источника, Рибери лично предложил бывшим одноклубникам присоединиться к нему в команде. Француз выступает в качестве неофициального посредника во время переговоров.

    Ранее стало известно, что «Фиорентина» предложила Манджукичу, который после ухода из «Аль-Духайля» является свободным агентом, двухлетний контракт с зарплатой в 3 миллиона евро в год. Гетце также находится в статусе свободного агента, он покинул «Боруссию».

    Рибери, Манджукич и Гетце ранее вместе выступали в мюнхенской «Баварии». 0

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