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    «Милан» на своем поле разгромил «Болонью»

    «Милан» — «Болонья»: счет матча 5:1, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Милан Болонья Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    «Милан» в домашнем матче 34-го тура итальянской Серии А разгромил «Болонью» — 5:1.

    Алексис Салемакерс
    Алексис Салемакерс

    Уже на 10-й минуте Алексис Салемакерс вывел хозяев вперед. На 24-й минуте Хакан Чалханоглу удвоил преимущество «россонери».

    Гости организовали ответ за минуту до конца первого тайма, когда отличился Такэхиро Томиясу.

    Впрочем, на 49-й минуте Исмаэль Беннасер вернул «Милану» преимущество в два мяча. Еще через восемь минут гол с передачи Златана Ибрагимовича забил Анте Ребич.

    Победную точку в компенсированное время второго тайма поставил Давиде Калабрия.

    В турнирной таблице Серии А «Милан» занимает шестое место (56 очков), а «Болонья» — десятое (43 очка). 0

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