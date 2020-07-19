«Милан» — «Болонья»: счет матча 5:1, обзор голов

в домашнем матче 34-го тура итальянской Серии А разгромил— 5:1.

Уже на 10-й минуте Алексис Салемакерс вывел хозяев вперед. На 24-й минуте Хакан Чалханоглу удвоил преимущество «россонери».

Гости организовали ответ за минуту до конца первого тайма, когда отличился Такэхиро Томиясу.

Впрочем, на 49-й минуте Исмаэль Беннасер вернул «Милану» преимущество в два мяча. Еще через восемь минут гол с передачи Златана Ибрагимовича забил Анте Ребич.

Победную точку в компенсированное время второго тайма поставил Давиде Калабрия.

В турнирной таблице Серии А «Милан» занимает шестое место (56 очков), а «Болонья» — десятое (43 очка). 0