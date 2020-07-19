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    «Леганес» вырвал ничью у «Реала», но вылетел из Примеры

    «Леганес» — «Реал»: счет 2:2, обзор голов

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    В 38 туре испанской Примеры «Леганесу» на своем поле удалось добиться ничьей с мадридским «Реалом» (2:2).

    Серхио Рамос
    Серхио Рамос

    «Галактикос» первыми вышли вперед уже на 9 минуте встречи. Голом отметился Серхио Рамос. В концовке первой половины Брайан Сальватьерра сравнял счет, пробив с острого угла.

    Марко Асенсио снова вывел «Реал» вперед. Это случилось на 52 минуте матча. Футболиста точным пасом вывели на свидание с вратарем. Тот не промахнулся.

    Рожер Ассале стал героем «Леганеса». Именно он на 79 минуте матча получил пас в штрафной и точно пробил в дальний нижний угол ворот.

    Результат никак не повлиял на «сливочных. Они уже чемпионы. А вот "Леганес" спастись не сумел. Команда набрала 36 очков, вылетев из Примеры.

    Примера. 38 тур
    «Леганес» — «Реал» — 2:2
    Голы: 0:1 — 9 Рамос, 1:1 — 45 Хиль, 1:2 — 52 Асенсио, 2:2 — 78 Ассале«Леганес»: Куэльяр, Сиовас, Сильва, Росалес, Бустинса, Хиль, Ресио (Меса, 55), Руибаль (Герреро, 46), Амаду (Авилес, 78), Тарин (Ассале, 55), Ману (Оскар Родригес, 46)«Реал»: Ареоля, Милитао, Менди, Рамос (Начо, 46), Васкес, Иско, Вальверде, Асенсио (Браим Диас, 61), Каземиро (Кроос, 61), Винисиус Жуниор, Бензема (Йович, 61)Предупреждения:
    Ресио (39), Руибаль (43), Бустинса (49), Сильва (56), Браим Диас (66) 0
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