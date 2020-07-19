«Леганес» — «Реал»: счет 2:2, обзор голов

В 38 туре испанской Примеры «на своем поле удалось добиться ничьей с мадридским(2:2).

«Галактикос» первыми вышли вперед уже на 9 минуте встречи. Голом отметился Серхио Рамос. В концовке первой половины Брайан Сальватьерра сравнял счет, пробив с острого угла.

Марко Асенсио снова вывел «Реал» вперед. Это случилось на 52 минуте матча. Футболиста точным пасом вывели на свидание с вратарем. Тот не промахнулся.

Рожер Ассале стал героем «Леганеса». Именно он на 79 минуте матча получил пас в штрафной и точно пробил в дальний нижний угол ворот.

Результат никак не повлиял на «сливочных. Они уже чемпионы. А вот "Леганес" спастись не сумел. Команда набрала 36 очков, вылетев из Примеры.

Примера. 38 тур «Леганес» — «Реал» — 2:2 Голы: 0:1 — 9 Рамос, 1:1 — 45 Хиль, 1:2 — 52 Асенсио, 2:2 — 78 Ассале«Леганес»: Куэльяр, Сиовас, Сильва, Росалес, Бустинса, Хиль, Ресио (Меса, 55), Руибаль (Герреро, 46), Амаду (Авилес, 78), Тарин (Ассале, 55), Ману (Оскар Родригес, 46)«Реал»: Ареоля, Милитао, Менди, Рамос (Начо, 46), Васкес, Иско, Вальверде, Асенсио (Браим Диас, 61), Каземиро (Кроос, 61), Винисиус Жуниор, Бензема (Йович, 61)Предупреждения: