Гетце ведет переговоры с «Севильей»

По информации издания, шансы на переход полузащитника в испанский клуб высоки.
Гетце выступал за «Боруссию» с 2008 по 2013 год, после чего перешел в мюнхенскую «Баварию». В 2016 году он вернулся в дортмундский клуб. В настоящее время игрок находится в статусе свободного агента.
В прошедшем сезоне Гетце принял участие в 15 матчах чемпионата Германии, в которых забил три мяча.
Ранее сообщалось, что в услугах Гетце заинтересованы берлинская «Герта» и леверкузенский «Байер», итальянские «Лацио», «Рома», «Милан» и «Фиорентина», а также французская «Ницца» и «Монако». 0