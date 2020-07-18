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    Гетце ведет переговоры с «Севильей»

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    Чемпион мира 2014 года Марио Гетце ведет переговоры с «Севильей», сообщает Goal.

    Марио Гетце
    Марио Гетце

    По информации издания, шансы на переход полузащитника в испанский клуб высоки.

    Гетце выступал за «Боруссию» с 2008 по 2013 год, после чего перешел в мюнхенскую «Баварию». В 2016 году он вернулся в дортмундский клуб. В настоящее время игрок находится в статусе свободного агента.

    В прошедшем сезоне Гетце принял участие в 15 матчах чемпионата Германии, в которых забил три мяча.

    Ранее сообщалось, что в услугах Гетце заинтересованы берлинская «Герта» и леверкузенский «Байер», итальянские «Лацио», «Рома», «Милан» и «Фиорентина», а также французская «Ницца» и «Монако». 0

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