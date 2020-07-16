ЦСКА согласовал трансфер Гайча

Адольфо Гайч
globallookpress.com
Ранее появилась информация, что «армейцы» заплатят около девяти миллионов евро за форварда, из которых прямо сейчас будет выплачено 4,5 миллиона евро. Остальная сумма — в рассрочку.
Ранее Гайч сам говорил о желании выступать в составе армейцев. «Мы пытаемся договориться с ЦСКА. Я бы с удовольствием поехал в Россию. ЦСКА может стать моим трамплином для перехода в более сильную лигу», — отмечал нападающий.
Гайч является воспитанником «Сан-Лоренсо». Нападающий провел в составе команды 27 матчей, забил семь мячей и сделал одну результативную передачу.
#SanLorenzo || Se destrabó el pase de Adolfo Gaich: jugará finalmente en el CSKA de Rusia pic.twitter.com/VrTifbTj3A— ⚡ Presión Alta ⚡ (@presionalta) July 15, 2020