ЦСКА согласовал трансфер Гайча

достиг соглашения с аргентинскимпо поводу трансфера 21-летнего нападающего, сообщает Presión Alta.

Ранее появилась информация, что «армейцы» заплатят около девяти миллионов евро за форварда, из которых прямо сейчас будет выплачено 4,5 миллиона евро. Остальная сумма — в рассрочку.

Ранее Гайч сам говорил о желании выступать в составе армейцев. «Мы пытаемся договориться с ЦСКА. Я бы с удовольствием поехал в Россию. ЦСКА может стать моим трамплином для перехода в более сильную лигу», — отмечал нападающий.

Гайч является воспитанником «Сан-Лоренсо». Нападающий провел в составе команды 27 матчей, забил семь мячей и сделал одну результативную передачу.

#SanLorenzo || Se destrabó el pase de Adolfo Gaich: jugará finalmente en el CSKA de Rusia pic.twitter.com/VrTifbTj3A — ⚡ Presión Alta ⚡ (@presionalta) July 15, 2020

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