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    ЦСКА согласовал трансфер Гайча

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    ЦСКА достиг соглашения с аргентинским «Сан-Лоренсо» по поводу трансфера 21-летнего нападающего Адольфо Гайча, сообщает Presión Alta.

    Адольфо Гайч
    Адольфо Гайч

    Ранее появилась информация, что «армейцы» заплатят около девяти миллионов евро за форварда, из которых прямо сейчас будет выплачено 4,5 миллиона евро. Остальная сумма — в рассрочку.

    Ранее Гайч сам говорил о желании выступать в составе армейцев. «Мы пытаемся договориться с ЦСКА. Я бы с удовольствием поехал в Россию. ЦСКА может стать моим трамплином для перехода в более сильную лигу», — отмечал нападающий.

    Гайч является воспитанником «Сан-Лоренсо». Нападающий провел в составе команды 27 матчей, забил семь мячей и сделал одну результативную передачу.

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