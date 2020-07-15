Талалаев: У меня претензии только к себе есть. К футболистам — никогда

Андрей Талалаев
«Крылья Советов»
«Не получилось реализовать то, что задумали. Мы можем всё: организовать игру, доставки, какие-то взаимодействия, оборону грамотную, но реализовывать моменты могут только футболисты.
Мне кажется, было предостаточно моментов, чтобы мы выиграли эту игру. Я считаю, что по игре наша команда была не слабее участника борьбы за Лигу чемпионов и должна была выигрывать.
У меня претензии только к себе есть. К футболистам — никогда. Мои футболисты — самые лучшие.
У нас в "Крыльях Советов" собраны самые лучшие футболисты, они это доказали», — сказал Талалаев в эфире «Матч Премьер».
Напомним, матч завершился со счетом 0:0, «Крылья» остались на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ. 0