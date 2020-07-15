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    Талалаев: У меня претензии только к себе есть. К футболистам — никогда

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев поделился мнением о ничьей с «Краснодаром» (0:0) в 29-м туре РПЛ.

    Андрей Талалаев
    Андрей Талалаев

    «Не получилось реализовать то, что задумали. Мы можем всё: организовать игру, доставки, какие-то взаимодействия, оборону грамотную, но реализовывать моменты могут только футболисты.

    Мне кажется, было предостаточно моментов, чтобы мы выиграли эту игру. Я считаю, что по игре наша команда была не слабее участника борьбы за Лигу чемпионов и должна была выигрывать.

    У меня претензии только к себе есть. К футболистам — никогда. Мои футболисты — самые лучшие.

    У нас в "Крыльях Советов" собраны самые лучшие футболисты, они это доказали», — сказал Талалаев в эфире «Матч Премьер».

    Напомним, матч завершился со счетом 0:0, «Крылья» остались на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ. 0

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