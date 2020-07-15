Гайч: Я бы с удовольствием поехал в Россию

Нападающийоценил вероятность своего перехода в

«Пытаемся договориться с ЦСКА. Я бы с удовольствием поехал в Россию. Московский клуб может стать трамплином для меня для переезда в более сильный чемпионат.

Я сказал президенту "Сан-Лоренсо", что подпишу с клубом новый контракт, если мой трансфер не состоится. С моей стороны нет желания покинуть команду в статусе свободного агента», — цитирует Гайча журналист Сезар Луис Мерло в Twitter.

13 июля агент Фабиан Бустос, представляющий интересы Гайча, сообщил, что его клиент не перейдет в ЦСКА. Ранее другой представитель футболиста, Матиас Фавано, заявлял, что игрок мечтает выступать в большом клубе Англии, Италии или Испании. 0