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    Гайч: Я бы с удовольствием поехал в Россию

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    Нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч оценил вероятность своего перехода в ЦСКА.

    Адольфо Гайч
    Адольфо Гайч

    «Пытаемся договориться с ЦСКА. Я бы с удовольствием поехал в Россию. Московский клуб может стать трамплином для меня для переезда в более сильный чемпионат.

    Я сказал президенту "Сан-Лоренсо", что подпишу с клубом новый контракт, если мой трансфер не состоится. С моей стороны нет желания покинуть команду в статусе свободного агента», — цитирует Гайча журналист Сезар Луис Мерло в Twitter.

    13 июля агент Фабиан Бустос, представляющий интересы Гайча, сообщил, что его клиент не перейдет в ЦСКА. Ранее другой представитель футболиста, Матиас Фавано, заявлял, что игрок мечтает выступать в большом клубе Англии, Италии или Испании. 0

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