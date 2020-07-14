«Гранада» — «Реал»: счет матча 1:2, обзор голов

Фрагмент матча
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Мадридцы уже в первые 16 минут игры забили дважды — отличились Ферлан Менди и Карим Бензема. В составе хозяев поля отличился Дарвин Мачис.
«Реал» победил в девятом матче кряду и продолжает лидировать в таблице Примеры, мадридцы за два тура до окончания чемпионата на четыре очка опережают «Барселону». «Гранада» находится на 10-м месте.
Примера. 36-й тур
«Гранада» — «Реал» — 1:2 (0:2)
Голы: Менди, 10 (0:1). Бензема, 16 (0:2). Мачис, 50 (1:2)«Гранада»: Силва, Фулькье (Монторо, 55), В.Диас (Пуэртас, 46), Дуарте, Санчес, Вико (Брайс, 75), Азиз, Эррера (Антоньин, 75), Мачис (Исмаил, 85), Фернандес, Жил Диаш«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос, Варан, Карвахаль, Менди, Модрич, Кроос, Иско (Асенсио, 64), Каземиру, Вальверде (Родригу, 64), БенземаПредупреждения: Менди, 17. Дуарте, 46. Жил Диаш, 58. Куртуа, 90+3