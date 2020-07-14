ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Деян ЛовренТрансферный дайджест. 7-13 июля
  • 00:59
    • «Реал» одержал выездную победу над «Гранадой»
  • 00:43
    • «Интер» победил «Торино» и вышел на второе место в Серии А
  • 23:56
    • «МЮ» упустил домашнюю победу над «Саутгемптоном»
  • 21:26
    • «СЭ»: Деспотович подписал контракт с «Рубином»
  • 20:18
    • «Миннесота» подписала двухлетний контракт с Капризовым
    Все новости спорта

    «Реал» одержал выездную победу над «Гранадой»

    «Гранада» — «Реал»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Гранада Реал Мадрид Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В матче 36-го тура чемпионата Испании «Гранада» потерпела домашнее поражение от мадридского «Реала» со счетом 1:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Мадридцы уже в первые 16 минут игры забили дважды — отличились Ферлан Менди и Карим Бензема. В составе хозяев поля отличился Дарвин Мачис.

    «Реал» победил в девятом матче кряду и продолжает лидировать в таблице Примеры, мадридцы за два тура до окончания чемпионата на четыре очка опережают «Барселону». «Гранада» находится на 10-м месте.

    Примера. 36-й тур
    «Гранада» — «Реал» — 1:2 (0:2)
    Голы: Менди, 10 (0:1). Бензема, 16 (0:2). Мачис, 50 (1:2)«Гранада»: Силва, Фулькье (Монторо, 55), В.Диас (Пуэртас, 46), Дуарте, Санчес, Вико (Брайс, 75), Азиз, Эррера (Антоньин, 75), Мачис (Исмаил, 85), Фернандес, Жил Диаш«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос, Варан, Карвахаль, Менди, Модрич, Кроос, Иско (Асенсио, 64), Каземиру, Вальверде (Родригу, 64), БенземаПредупреждения: Менди, 17. Дуарте, 46. Жил Диаш, 58. Куртуа, 90+3
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 7-13 июля
  • Вчера в 20:12
    •
  • Прогноз
  • «Челси» — «Норвич»
  • 1.70
  • Сегодня в 22:15
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будет ли «Челси» на «Стэмфорд Бридж» громить «Норвич»?
  • «Челси» — «Норвич». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Оформит ли «Аталанта» разгромную победу в Бергамо?
  • «Аталанта» — «Брешиа». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Матч «Бенфики» может получиться результативным
  • «Бенфика» — «Витория Гимарайнш». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 500 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.71
  • Экспресс дня 14 июля
  • Сегодня в 22:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Челси — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.70
  • Прогноз на матч Аталанта — Брешиа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Бенфика — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Порту — Спортинг
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  2.71
  • Экспресс дня 14 июля
  • Сегодня в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры