«Гранада» — «Реал»: счет матча 1:2, обзор голов

В матче 36-го тура чемпионата Испаниипотерпела домашнее поражение от мадридскогосо счетом 1:2.

Мадридцы уже в первые 16 минут игры забили дважды — отличились Ферлан Менди и Карим Бензема. В составе хозяев поля отличился Дарвин Мачис.

«Реал» победил в девятом матче кряду и продолжает лидировать в таблице Примеры, мадридцы за два тура до окончания чемпионата на четыре очка опережают «Барселону». «Гранада» находится на 10-м месте.