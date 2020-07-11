«Арсенал» Тула — «Тамбов»: составы, коэффициенты, онлайн

Стали известны составы тульскогона матч 28-го тура чемпионата России.

«Арсенал»: Шамов, Денисов, Беляев, Довбня, Горбатенко, Пантелеев, Хлусевич, Костадинов, Кангва Эванс, Луценко, Кангва Кингс.

Запасные: Нигматуллин, Левашов, Лодыгин, Григалава, Хагуш, Сокол, Ткачев, Ломовицкий, Банда, Громыко, Ковалев, Аджоев.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Юрганов, Тетрашвили, Филин, Каплиенко, Чуперка, Мамтов, Костюков, Мелкадзе.

Запасные: Чагров, Таказов, Шляков, Саламатов, Карасёв, Килин, Кабахидзе, Федчук, Калмыков.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

Коэффициент на победу «Арсенала» — 2,26, на ничью — 3,29, на победу «Тамбова» — 3,47.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0