«Арсенал» Тула — «Тамбов». Прогноз (к. 3.60) и ставки на матч чемпионата России 11 июля 2020 года

В субботу, 11 июля, в 28-м туре российской Премьер-лиги тульский «Арсенал» на своей арене сразится с «Тамбовом». Начало встречи — в 16:00 по мск. Прогноз на «Арсенал» Тула — «Тамбов».

«Арсенал» Тула

После домашнего фиаско от «Ахмата» (1:3) в 25-м туре первенства был уволен Игорь Черевченко, которому на смену пришел экс-наставник «Химок» Сергей Подпалый.

Отметим, что в пост-карантинный период «оружейники» провели пять матчей, где в четырех из них они неизменно проигрывали, а также одну игру смогли выиграть.

Единственный удачный поединок был в 26-м игровом дне, в котором «пряники» нанесли выездное поражение московскому «Динамо» со счетом 1:0. В минувшем туре туляки в родных стенах были биты «Крыльями Советов» (2:4).

В турнирной таблице российского чемпионата клуб из Тулы с 31 набранным баллом идет на десятом месте, оторвавшись от зоны вылета всего лишь на четыре очка.

У «Арсенала» в текущем розыгрыше РПЛ 14 домашняя статистика. В 14 матчах команда добыла три победы, трижды сыграла вничью и восемь встреч проиграла, разница мячей 19:23.

«Тамбов»

«Тамбов» с 28 зачетными пунктами расположился на 14 месте в турнирной таблице Премьер-лиги. От зоны вылета коллектив оторвался только на один балл.

«Волки» имеют такую же статистику после рестарта, как и их предстоящий противник. В пяти проведенных встречах они в четырех из них проиграли и одну игру выиграли.

Виктория состоялась тур тому назад в Москве над «Спартаком» со счетом 3:2, в минувшем игровом дне тамбовцы дома были повержены «Ахматом» (1:2).

Все прогнозы на футбол

В гостях в текущем розыгрыше РПЛ «Тамбов» добыл три виктории, столько же поединков свел вничью и семь раз проиграл, разница забитых и пропущенных — 15:20.

В первом круге «Арсенал» выиграл на поле «Тамбова» со счетом 1:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Арсенала» предлагают — 2.05.

На викторию «Тамбова» дают — 4.00, ничья оценена — в 3.60.

Вполне возможно, что в поединке двух коллективов, ведущих борьбу за выживание, победитель так и не будет определен. Наши прогноз и ставка: ничья за 3.60. 0