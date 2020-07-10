ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Леонид Федун и Шамиль ГазизовКрасно-белое обнуление. Федун признал, что «Спартак» уже не имеет серьезных амбиций
  • 17:55
    • Тедеско дисквалифицирован на три игры
  • 17:40
    • Хендерсон пропустит остаток сезона
  • 17:24
    • Футболист «Реала» признан лучшим игроком Ла Лиги в июне
  • 17:10
    • УНИКC и «Локомотив-Кубань» получили соперников в Еврокубке
  • 16:54
    • Два матча РПЛ перенесены из-за VAR
    Все новости спорта

    КДК РФС: Тедеско дисквалифицирован за оскорбительное поведение в отношении резервного судьи

    Футбол Спартак РПЛ Футбол России РФС Локомотив Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Председатель КДК РФС Артур Григорьянц объяснил, почему было принято дисквалифицировать главного тренер «Спартака» Доменико Тедеско на 3 матча.

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    Немецкий специалист был удален с поля в матче 27-го тура чемпионата России против «Локомотива» (1:1).

    «КДК РФС на заседании рассмотрел очередные нарушения при проведении матчей 27-го тура. По итогам заседания КДК сделал вывод, что количество случаев нарушения социальной дистанции зрителями на стадионах не уменьшается.

    В этой связи он продолжит применять строгие спортивные санкции ко всем клубам, которые при организации домашних матчей не обеспечат необходимых условий для соблюдения требований регламента.

    Отдельно КДК отмечает, что большинство главных тренеров и официальных лиц клубов соблюдают соответствующие нормы при нахождении в технической зоне во время матчей.

    Также было принято решение дисквалифицировать главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско на 3 матча и оштрафовать его на 500 тысяч рублей за оскорбительное поведение в отношении резервного судьи после своего удаления в матче с "Локомотивом".

    КДК РФС просит главных тренеров команд, футболистов и иных официальных лиц клубов воздерживаться от любых действий в отношении официальных лиц матчей, которые могут привести к применению санкций за нарушение дисциплинарного регламента РФС», — приводит слова функционера сайт РФС. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Старые песни о главном. «Спартак» опять винит судейство, а «Локо» буксует
  • Вчера в 02:31
    •
  • Прогноз
  • «Сочи» — «Спартак»
  • 1.85
  • Завтра в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как часто «Реал» сможет забивать «Алавесу»?
  • «Реал» — «Алавес». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Наберет ли «Гранада» очки в Сан-Себастьяне?
  • «Реал Сосьедад» — «Гранада». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Удержит ли «Спортинг» третью позицию?
  • «Спортинг» — «Санта-Клара». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.64
  • Экспресс дня 10 июля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Реал — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Спортинг — Санта-Клара
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.63
  • Прогноз на матч Ювентус — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Атлетико — Бетис
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Брайтон энд Хоув Альбион — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.59
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вальядолид — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры