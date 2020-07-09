«Химки» подтвердили свое участие в РПЛ в следующем сезоне

Подмосковныеотправили в Российскую Премьер-лигу бумагу с подтверждением заявки на РПЛ-2020/21, сообщает «Советский Спорт»

Напомним, еще в середине июня «Химки» прошли лицензирование для участия в премьер-лиге. Однако требовалось подтверждение намерений клуба выступить именно в РПЛ, а не в ФНЛ.

Такое подтверждение 9 июля клуб в лигу отправил. В качестве резервного стадиона химчане заявили стадион «Спартака» — «Открытие Арену».

Команда Сергея Юрана завоевала путевку в РПЛ по итогам досрочно завершенного сезона-2019/20 в ФНЛ, заняв второе место.

После этого возникла неопределенность с получением клубом необходимого объема финансирования для выступлений в элитном дивизионе. В итоге средства были найдены.

Также в премьер-лигу пробился волгоградский «Ротор». Таким образом, из РПЛ летом вылетят две команды, занявшие 15-е и 16-е места. 0