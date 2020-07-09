Газизов: Почему я не должен сработаться с Тедеско?

Новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что в будущем новым главным тренером красно-белых может стать Вадим Евсеев.

«Кто из игроков "Спартака" перейдет в "Манчестер Сити" по примеру Александра Зинченко? (Смеется).

Для начала нам нужно добиться тех спортивных результатов, которые были у "Спартака" буквально совсем недавно. А потом уже думать о продаже и чем-то еще.

Сбалансированная экономика — это не обязательно выгодные трансферы на выход. За попадание в Лигу чемпионов ты тоже получаешь неплохие деньги.

Согласны? С одной стороны, надо думать о росте своих футболистов, но с другой — о титулах и трофеях.

А почему я не должен сработаться с Тедеско? Томас Цорн пригласил хорошего специалиста. Тедеско зарекомендовал себя в "Шальке".

Мне будет интересно с ним познакомиться и поработать. Думаю, у нас получится. О каких-то трениях я даже не думаю.

Считаю себя довольно компромиссным человеком. Доменико — профессионал. Мы должны делать общее дело. Я обязан ему помогать. У меня другой задачи быть не может. Вот и все.

Евсеев — пример российской тренерской школы. Он был очень серьезным футболистом. А сегодня показывает себя на другом поприще. Он успешен, доказывает свою состоятельность.

Мне с ним очень комфортно работалось в "Уфе". А слухам о Евсееве в "Спартаке" я не верю. Я же профессионал», — приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс». 0