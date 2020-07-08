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    Абрахам: Приятно вновь набирать очки

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    Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам прокомментировал результат матча с «Кристал Пэлас», в котором «аристократы» выиграли 2:3.

    Тэмми Абрахам
    Тэмми Абрахам

    «С "Кристал Пэлас" было тяжело играть в первом круге, поэтому мы знали, что и в гостях нас будут ждать трудности. Так что мы должны отдать должное нашим футболистам.

    Мы знали, что должны победить в этой встрече. Результат против "Вест Хэма" поставил нас в тупик, но в последней игре (против "Уотфорда", 3:0. — Прим. "Чемпионата") мы сыграли хорошо. Мы знали, что в этой игре мы должны взять три очка.

    Приятно вновь набирать очки, и, я надеюсь, мы продолжим в том же духе», — цитирует футболиста пресс-служба «синих». 0

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