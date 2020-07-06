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    «Вердер» сыграл вничью с «Хайденхаймом» и остался в Бундеслиге

    «Хайденхайм» — «Вердер»: счет матча 2:2, обзор голов

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    Бременский «Вердер» на выезде сыграл вничью с «Хайденхаймом» (2:2) в ответном стыковом матче за право выступать в Бундеслиге в следующем сезоне.

    «Вердер»
    «Вердер»

    Первый мяч в игре в свои ворота забил на 3-й минуте полузащитник хозяев Норман Тойеркауф.

    На 85-й минуте «Хайденхайм» сравнял счет благодаря голу Тим Кляйндинста, но в компенсированное время пропустил еще один мяч — отличился Людвиг Аугустинсон.

    Дело шло к победе бременцев, но на 7-й добавленной минуте Тим Кляйндинст оформил дубль, реализовав пенальти, и установил окончательный счет на табло.

    Первая встреча завершилась со счетом 0:0. За счет голов на выезде бременский клуб сохранил прописку в высшем дивизионе чемпионата Германии.

    Таким образом, из чемпионата Германии напрямую вылетели «Фортуна» и «Падерборн», а вместо них зашли «Арминия» и «Штутгарт». 0

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