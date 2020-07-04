«Спартак» — «Тамбов»: счет матча 2:3, обзор голов

Московскийпотерпел домашнее поражение от(2:3) в матче 26-го тура чемпионата России.

На 35-й минуте в ворота «Тамбова» был назначен пенальти — Таказов не успел к Ларссону в своей штрафной и получил желтую карточку за грубую игру. Зелимхан Бакаев уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот.

Гости отыгрались на 60-й минуте. В ходе быстрой контратаки «Тамбова» Рыбин навесил с правого фланга на дальнюю штангу, где Чуперка ударом в касание с линии вратарской расстрелял ворота.

Спустя 4 минуты «Спартак» вновь вышел вперед. Рассказов исполнил перевод с правого фланга атаки в центр к линии чужой штрафной, где Ларссон здорово обработал мяч, развернулся, ушел от защитника и пробил в верхний угол ворот.

Счет сравнялся на 73-й минуте. Каплиенко навесил со штрафного с правого фланга в центр владений Максименко, откуда Грицаенко точным ударом головой отправил мяч в угол ворот «Спартака».

На 81-й минуте Айртон навесил с левого фланга атаки в центр штрафной «Тамбова», откуда Соболев ударом головой отправил мяч в сетку ворот, но арбитр зафиксировал фол в атаке.

А минуту спустя Жиго снес в своей штрафной Каплиенко и зарабоатл пенальти в ворота «Спартака». Обухов пробил с точки в правый от себя угол ворот и мяч от рук Максименко залетел в угол ворот.

«Спартак», имея в активе 32 очка, занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Тамбов», набрав 28 очков, поднялся на 12-е место.

В следующем туре «Спартак» дома сыграет против «Локомотива», а «Тамбов» дома встретится с «Ахматом».