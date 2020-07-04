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    «Спартак» проиграл «Тамбову» на «Открытие Арене»

    «Спартак» — «Тамбов»: счет матча 2:3, обзор голов

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    Московский «Спартак» потерпел домашнее поражение от «Тамбова» (2:3) в матче 26-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 35-й минуте в ворота «Тамбова» был назначен пенальти — Таказов не успел к Ларссону в своей штрафной и получил желтую карточку за грубую игру. Зелимхан Бакаев уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот.

    Гости отыгрались на 60-й минуте. В ходе быстрой контратаки «Тамбова» Рыбин навесил с правого фланга на дальнюю штангу, где Чуперка ударом в касание с линии вратарской расстрелял ворота.

    Спустя 4 минуты «Спартак» вновь вышел вперед. Рассказов исполнил перевод с правого фланга атаки в центр к линии чужой штрафной, где Ларссон здорово обработал мяч, развернулся, ушел от защитника и пробил в верхний угол ворот.

    Счет сравнялся на 73-й минуте. Каплиенко навесил со штрафного с правого фланга в центр владений Максименко, откуда Грицаенко точным ударом головой отправил мяч в угол ворот «Спартака».

    На 81-й минуте Айртон навесил с левого фланга атаки в центр штрафной «Тамбова», откуда Соболев ударом головой отправил мяч в сетку ворот, но арбитр зафиксировал фол в атаке.

    А минуту спустя Жиго снес в своей штрафной Каплиенко и зарабоатл пенальти в ворота «Спартака». Обухов пробил с точки в правый от себя угол ворот и мяч от рук Максименко залетел в угол ворот.

    «Спартак», имея в активе 32 очка, занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Тамбов», набрав 28 очков, поднялся на 12-е место.

    В следующем туре «Спартак» дома сыграет против «Локомотива», а «Тамбов» дома встретится с «Ахматом».

    РПЛ. 26-й тур
    «Спартак» — «Тамбов» — 2:3 (1:0)
    Голы: Бакаев, 35 — с пенальти (1:0). Чуперка, 60 (1:1). Ларссон, 64 (2:1). Грицаенко, 73 (2:2). Обухов, 82 — с пенальти (2:3)«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Маслов, Айртон, Бакаев (Мирзов, 83), Умяров (Тил, 65), Крал, Соболев, Ларссон (Понсе, 65)«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Рыбин, Шляков, Таказов (Юрганов, 79), Грицаенко, Килин (Саламатов, 90+3), Карасев (Каплиенко, 62), Чуперка, Обухов (Мамтов, 90+3), Федчук (Кабахидзе, 63)Предупреждения: Умяров, 25. Шелия, 34. Таказов, 34. Чуперка, 46. Джикия, 53. Жиго, 81. Рассказов, 86
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