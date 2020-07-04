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    Матич: Надеюсь, «Манчестер Юнайтед» сумеет занять третье место в АПЛ

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    Полузащитник «Ман Юнайтед» Неманья Матич считает, что у его команды отличные шансы занять третье место в АПЛ по итогам этого сезона.

    Неманья Матич
    Неманья Матич

    «Играть без болельщиков непривычно, это плохо действует на нас. Я пытаюсь представить, что стадион полон. Нам нравится играть перед нашими фанатами, они поют в течение всего матча, и это придаёт дополнительную мотивацию. Но такова на данный момент ситуация, и мы должны адаптироваться. Я стараюсь поглядывать в ложу, где располагаются наши боссы, потому что там есть несколько людей.

    Распределение команд по итогам сезона зависит не только от нас, мы должны выигрывать и при этом ждать, что наши соперники потеряют очки. Я надеюсь, "Манчестер Юнайтед" сумеет занять третье место АПЛ. Если мы это сделаем, сезон будет для нас фантастическим. Я уверен, что у нас получится это сделать», — цитирует Матича официальный сайт клуба. 0

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