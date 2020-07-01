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    Источник: Семин может возглавить тульский «Арсенал»

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    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин может возглавить тульский «Арсенал», сообщает «Чемпионат».

    Юрий Семин
    Юрий Семин

    73-летний специалист обсудил возможное назначение с руководителем клуба Гурамом Аджоевым. Разговор между сторонами состоялся около десяти дней назад.

    Отмечается, что за приглашение Семина выступает генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов, который ранее был начальником команды в «Локомотиве» при Семине.

    Напомним, что тренер покинул московский клуб 31 мая по истечении срока действия контракта.

    Под руководством Семина «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз брал Кубок и трижды — Суперкубок страны. 0

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