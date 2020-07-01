Источник: Семин может возглавить тульский «Арсенал»

73-летний специалист обсудил возможное назначение с руководителем клуба Гурамом Аджоевым. Разговор между сторонами состоялся около десяти дней назад.
Отмечается, что за приглашение Семина выступает генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов, который ранее был начальником команды в «Локомотиве» при Семине.
Напомним, что тренер покинул московский клуб 31 мая по истечении срока действия контракта.
Под руководством Семина «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз брал Кубок и трижды — Суперкубок страны. 0