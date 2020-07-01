Черевченко: Да, ситуация нехорошая, но сильные люди выходят из этой ситуации

Главный тренер «Арсенала»прокомментировал поражение отв матче 25-го тура чемпионата России (1:3).

«Если бы забили в конце первого тайма... Были моменты. Подходы были. Но фора большая, причем в каждой игре.

Дисциплина была. Но допускали детские ошибки. То же самое с "Ростовом" было. Одинаковые ошибки. Длинная передача — гол, длинная передача — гол.

Ребята вышли на замену хорошо, но счет уже был 2:0, "Ахмат" стал много позволять. Не умаляя заслуги наших футболистов. Видно, что они вперед стали бежать. От этого моменты стали появляться.

Что делать? Нужно, чтобы каждый в себе поковырялся. И тренерский штаб, и футболисты. Ну да, ситуация нехорошая. Но сильные люди выходят из этой ситуации.

Болельщики критично высказывались о команде? Это их право. Они полное право имеют нам высказывать. Извинились перед болельщиками», — сказал Черевченко «Спорт-Экспрессу». 0