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    Черевченко: Да, ситуация нехорошая, но сильные люди выходят из этой ситуации

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    Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал поражение от «Ахмата» в матче 25-го тура чемпионата России (1:3).

    Игорь Черевченко
    Игорь Черевченко

    «Если бы забили в конце первого тайма... Были моменты. Подходы были. Но фора большая, причем в каждой игре.

    Дисциплина была. Но допускали детские ошибки. То же самое с "Ростовом" было. Одинаковые ошибки. Длинная передача — гол, длинная передача — гол.

    Ребята вышли на замену хорошо, но счет уже был 2:0, "Ахмат" стал много позволять. Не умаляя заслуги наших футболистов. Видно, что они вперед стали бежать. От этого моменты стали появляться.

    Что делать? Нужно, чтобы каждый в себе поковырялся. И тренерский штаб, и футболисты. Ну да, ситуация нехорошая. Но сильные люди выходят из этой ситуации.

    Болельщики критично высказывались о команде? Это их право. Они полное право имеют нам высказывать. Извинились перед болельщиками», — сказал Черевченко «Спорт-Экспрессу». 0

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