«Арсенал» — «Норвич»: счет матча 4:0, обзор голов

Лондонскийобыграл(4:0) в домашнем матче 32-го тура чемпионата Англии.

В составе лондонской команды голами отметились Пьер-Эмерик Обамеянг (33-я и 67-я минуты), Гранит Джака (37) и Седрик Суареш (81).

«Арсенал» набрал 46 очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице АПЛ, «Норвич» с 21 очком располагается на последнем месте.

В следующем туре «Арсенал» в гостях сыграет против «Вулверхэмптона», а «Норвич» на своем поле встретится с «Брайтоном».