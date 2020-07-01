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    Дубль Обамеянга помог «Арсеналу» разгромить «Норвич»

    «Арсенал» — «Норвич»: счет матча 4:0, обзор голов

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    Лондонский «Арсенала» обыграл «Норвич» (4:0) в домашнем матче 32-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе лондонской команды голами отметились Пьер-Эмерик Обамеянг (33-я и 67-я минуты), Гранит Джака (37) и Седрик Суареш (81).

    «Арсенал» набрал 46 очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице АПЛ, «Норвич» с 21 очком располагается на последнем месте.

    В следующем туре «Арсенал» в гостях сыграет против «Вулверхэмптона», а «Норвич» на своем поле встретится с «Брайтоном».

    АПЛ. 32-й тур
    «Арсенал» — «Норвич» — 4:0 (2:0)
    Голы: Обамеянг, 33 (1:0). Джака, 37 (2:0). Обамеянг, 67 (3:0). Седрик Суариш, 81 (4:0)«Арсенал»: Мартинес, Давид Луиз, Мустафи (Холдинг, 46), Колашинац, Бельерин (Седрик Суариш, 77), Тирни, Джака, Себальос, Ляказетт (Нкетиа, 76), Обамеянг (Пепе, 82), Нелсон (Уиллок, 58)«Норвич»: Крул, Годфри, Льюис, Ааронс, Теттей, Трибулль (Дрмич, 46), Рупп (Вранчич, 76), Маклин, Кантуэлл (Штиперманн, 75), Пукки (Эрнандес, 46), Буэндия (Ида, 46)Предупреждения: Маклин, 27. Рупп, 31. Мартинес, 63. Вранчич, 86. Штиперманн, 90+2
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