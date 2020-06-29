ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Реала»Подвижный футбол и возрождение Гути. «Реал» показал, чего не хватает «Барселоне»
  • 16:05
    • РПЛ выступила с заявлением о матчах «Динамо» и «Оренбурга» в 25-м туре
  • 14:02
    • ЦСКА объявил о сотрудничестве с новым техническим спонсором
  • 13:29
    • Овечкин признан лучшим восьмым номером в истории НХЛ
  • 13:07
    • СМИ: «Барселона» расстанется с Сетьеном по окончании сезона
  • 11:18
    • В казахстанском клубе у 25 футболистов выявлен коронавирус
    Все новости спорта

    РПЛ выступила с заявлением о матчах «Динамо» и «Оренбурга» в 25-м туре

    Футбол РПЛ Футбол России Динамо ОренбургКоронавирус в спорте Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Российская Премьер-лига рассказала о ситуации в московском «Динамо» и «Оренбурге», в которых были зафиксированы случаи заболевания коронавирусом.

    Футболисты «Динамо»
    Футболисты «Динамо»

    «На данный момент в "Оренбурге" десять членов команды находятся на карантине, за ними установлено динамическое наблюдение. Остальные представители клуба сдают регулярные тесты, которые показывают отрицательные результаты.

    Оренбургская команда ждет предписания местного Роспотребнадзора, на основании которого будет принято решение о допуске к участию в матче 25-го тура РПЛ против "Урала". Встреча запланирована на 1 июля.

    "Динамо", которое в 24-м туре сыграло с ЦСКА, продолжает ежедневное тестирование с отрицательными результатами. В московском клубе новых случаев заражения не выявлено. В преддверии игры с "Сочи", запланированной на 1 июля, команда ожидает новое предписание от Роспотребнадзора», — говорится на официальном сайте организации. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Закономерные 0:0. ВАР беспощаден к «Спартаку»
  • 27/06/2020 в 23:08
    •
  • Прогноз
  • «Локомотив» — «Крылья Советов»
  • 1.95
  • Завтра в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обгонит ли «Бернли» в таблице АПЛ «Кристал Пэлас»?
  • «Кристал Пэлас» — «Бернли». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сколько голов «МЮ» вколотит «Брайтону»?
  • «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Оторвется ли «Ювентус» от «Лацио»?
  • «Дженоа» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 20 000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.51
  • Экспресс дня 29 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Брайтон энд Хоув Альбион — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  2.80
  • Прогноз на матч Дженоа — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.94
  • Экспресс дня 30 июня
  • Завтра в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Торино — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  4.80
  • Прогноз на матч Леганес — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие