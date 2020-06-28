Президент «Торпедо»: Будем стараться изыскивать возможности и выходить в РПЛ

Президент «Торпедо»рассказал о планах черно-белых в следующем сезоне завоевать путевку в Российскую премьер-лигу.

«Скажу честно: мешать команде выигрывать необходимое для повышения в классе количество матчей никто не будет.

Мы понимаем, что надо выходить подготовленными, но если спортивный принцип превалирует над этим и команда завоюет право играть в РПЛ, то, конечно, будем стараться изыскивать возможности и выходить в высшую лигу.

При этом я не уверен, что мы повысим финансирование. Если мы сможем играть с тем бюджетом, что есть сейчас, плюс прикинем, сколько можем заработать в самой Премьер-Лиге, то выступать там будем.

Без денег нас в РПЛ никто не ждёт, поэтому будем исходить из финансовой составляющей, которая сейчас есть в стране и мире», — сказал Маслов клубной пресс-службе.

Маслов сменил на посту президента клуба Елену Еленцеву, о его назначении было объявлено 1 июня.

После досрочного завершения сезона-2019/20 в ФНЛ «Торпедо» заняло 4-е место, набрав 53 очка. 0