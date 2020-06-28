ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пуч и Фати готовы вести «Барселону» за собой«Барселона» провалилась с «Сельтой», но молодежь дарит надежду на будущее
  • 18:52
    • «Штутгарт» вернулся в Бундеслигу, «Хайденхайм» сыграет в стыках с «Вердером»
  • 17:16
    • Талалаев сменил Божовича во главе «Крыльев Советов»
  • 22:29
    • «Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» и вышел в полуфинал Кубка Англии
  • 22:11
    • «МЮ» в полуфинале Кубка Англии сыграет с «Челси»
  • 20:19
    • «Милан» одержал победу над «Ромой»
    Все новости спорта

    Президент «Торпедо»: Будем стараться изыскивать возможности и выходить в РПЛ

    Футбол Торпедо ФНЛ Футбол России РПЛ Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    Президент «Торпедо» Денис Маслов рассказал о планах черно-белых в следующем сезоне завоевать путевку в Российскую премьер-лигу.

    Денис Маслов
    Денис Маслов

    «Скажу честно: мешать команде выигрывать необходимое для повышения в классе количество матчей никто не будет.

    Мы понимаем, что надо выходить подготовленными, но если спортивный принцип превалирует над этим и команда завоюет право играть в РПЛ, то, конечно, будем стараться изыскивать возможности и выходить в высшую лигу.

    При этом я не уверен, что мы повысим финансирование. Если мы сможем играть с тем бюджетом, что есть сейчас, плюс прикинем, сколько можем заработать в самой Премьер-Лиге, то выступать там будем.

    Без денег нас в РПЛ никто не ждёт, поэтому будем исходить из финансовой составляющей, которая сейчас есть в стране и мире», — сказал Маслов клубной пресс-службе.

    Маслов сменил на посту президента клуба Елену Еленцеву, о его назначении было объявлено 1 июня.

    После досрочного завершения сезона-2019/20 в ФНЛ «Торпедо» заняло 4-е место, набрав 53 очка. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Барселона» провалилась с «Сельтой», но молодежь дарит надежду на будущее
  • 14:30
    •
  • Прогноз
  • «Эспаньол» — «Реал»
  • 1.91
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как проявит себя «Реал» в игре с «Эспаньолом»?
  • «Эспаньол» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Прервет ли «Удинезе» победную серию «Аталанты»?
  • «Удинезе» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Одержит ли «Интер» победу на «Эннио Тардини»?
  • «Парма» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 20 000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.63
  • Экспресс дня 28 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Эспаньол — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Парма — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Пасуш де Феррейра — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  1.80
  • Прогноз на матч Хетафе — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.51
  • Экспресс дня 29 июня
  • Завтра в 23:00
    •  3.63
  • Экспресс дня 28 июня
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие