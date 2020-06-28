Карпин: Будем вылезать из этого...из этой ситуации, так назовем

Главный тренер «Ростова»подвел итоги встречи 24-го тура чемпионата России с «Арсеналом» (2:1).

«Естественно, победа достигнута прежде всего за счет морально-волевых качеств. Пока хоть какие-то силы были, можно говорить про какую-то игру, потом...

Я думаю, этим ребятам можно вообще памятник ставить после такой подготовки, которая у нас была эти две недели, после всего того, что произошло.

То, что они сотворили сегодня... Ну, добыли три очка. Можно памятник поставить.

То, что я говорил перед матчем, останется в раздевалке. Естественно, я не буду говорить. Говорил, что первые минуты особенно важны для нас, мы понимали, что наше состояние физическое, мягко говоря, не самое лучшее.

Хотели попробовать сразу включиться, если еще и получится забить, чтобы почувствовать уверенность... Ну, так получилось, понятно, что это ничего не запланируешь, но слава богу — так получилось.

Как все команды восстанавливаются, так же будем восстанавливаться. Дай бог, будут возвращаться игроки, которых сегодня не было даже в заявке.

Ну, будем вылезать из этого... э-э-э.. вылезать из этой ситуации, так назовем», — приводит слова тренера «Матч Премьер».

«Ростов» набрал 41 очко и теперь делит с «Краснодаром» третье и четвертое места. «Быки» при этом пока еще не сыграли ни одного матча после рестарта, пропустив два тура.

1 июля команда Карпина должна принять «Краснодар» на своем поле. 0