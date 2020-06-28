Иванов: «Урал» готовится к игре с «Оренбургом» в штатном режиме

Екатеринбургскийпродолжит готовиться к гостевому матчу 25-го тура Тинькофф РПЛ противв плановом режиме, сообщил президент клуба

Матч «Оренбург» — «Урал» запланирован на 1 июля.

«Не знаю, будем ли мы играть в Оренбурге или нет. Завтра-послезавтра все решится, к игре мы готовимся, самолет у нас заказан», — сказал Иванов ТАСС.

Ранее «Оренбург» не смог провести встречу 24-го тура против «Краснодара» 27 июня, потому что команда находится на карантине после заражения коронавирусом шестерых футболистов и двух сотрудников клуба.

Член совета директоров «Оренбурга» Василий Столыпин допустил, что клубу может быть засчитано еще одно техническое поражение в матче с «Уралом». 0