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    Иванов: «Урал» готовится к игре с «Оренбургом» в штатном режиме

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    Екатеринбургский «Урал» продолжит готовиться к гостевому матчу 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Оренбурга» в плановом режиме, сообщил президент клуба Григорий Иванов.

    Григорий Иванов
    Григорий Иванов

    Матч «Оренбург» — «Урал» запланирован на 1 июля.

    «Не знаю, будем ли мы играть в Оренбурге или нет. Завтра-послезавтра все решится, к игре мы готовимся, самолет у нас заказан», — сказал Иванов ТАСС.

    Ранее «Оренбург» не смог провести встречу 24-го тура против «Краснодара» 27 июня, потому что команда находится на карантине после заражения коронавирусом шестерых футболистов и двух сотрудников клуба.

    Член совета директоров «Оренбурга» Василий Столыпин допустил, что клубу может быть засчитано еще одно техническое поражение в матче с «Уралом». 0

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