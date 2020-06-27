«Осасуна» — «Леганес»: счет матча 2:1, обзор голов

В рамках 32-го тура испанской Примерына своем поле одолеласо счетом 2:1.

Героем встречи стал Энрик Гальего, который на 9-й минуте забил первый гол, а на шестой компенсированной минуте второго тайма оформил дубль, принеся своей команде победу.

В составе «Леганес» единственный гол забил Хавьер Авилес на 50-й минуте.

Примера. 32-й тур «Осасуна» — «Леганес» — 2:1 (1:0) Голы: Гальего, 9 (1:0). Авилес, 50 (1:1). Гальего, 90+6 (2:1)«Осасуна»: Эррера, У.Гарсия, Эступиньян, Видаль, Эрнандес, Мерида (Иньиго Перес, 63), Брашанац (Монкайола, 63), Торрес (Барха, 88), Р.Гарсия (Кардона, 80), Лопес (Лато, 81), Гальего«Леганес»: Куэльяр, Сиовас, Родригес, Авазьем (Росалес, 46), Тарин, Рубен Перес, Меса (Гарридо, 90+2), Ассале (Эрасо, 80), Герреро, Хиль (Сильва, 61), Руибаль (Авилес, 46)Предупреждения: Брашанац, 34. Авазьем, 45

В турнирной таблице Примеры «Осасуна» занимает 11-е место (41 очко), а «Леганес» — 19-е (25 очков). 0