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    «Осасуна» вырвала победу у «Леганеса»

    «Осасуна» — «Леганес»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В рамках 32-го тура испанской Примеры «Осасуна» на своем поле одолела «Леганес» со счетом 2:1.

    Футболисты «Осасуны»
    Футболисты «Осасуны»

    Героем встречи стал Энрик Гальего, который на 9-й минуте забил первый гол, а на шестой компенсированной минуте второго тайма оформил дубль, принеся своей команде победу.

    В составе «Леганес» единственный гол забил Хавьер Авилес на 50-й минуте.

    Примера. 32-й тур
    «Осасуна» — «Леганес» — 2:1 (1:0)
    Голы: Гальего, 9 (1:0). Авилес, 50 (1:1). Гальего, 90+6 (2:1)«Осасуна»: Эррера, У.Гарсия, Эступиньян, Видаль, Эрнандес, Мерида (Иньиго Перес, 63), Брашанац (Монкайола, 63), Торрес (Барха, 88), Р.Гарсия (Кардона, 80), Лопес (Лато, 81), Гальего«Леганес»: Куэльяр, Сиовас, Родригес, Авазьем (Росалес, 46), Тарин, Рубен Перес, Меса (Гарридо, 90+2), Ассале (Эрасо, 80), Герреро, Хиль (Сильва, 61), Руибаль (Авилес, 46)Предупреждения: Брашанац, 34. Авазьем, 45

    В турнирной таблице Примеры «Осасуна» занимает 11-е место (41 очко), а «Леганес» — 19-е (25 очков). 0

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