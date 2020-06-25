Президент «Лиона»: Роналду больше не выглядит одним из лучших

Президентподелился ожиданиями от ответного матча св 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Они будут фаворитами, потому что подойдут к игре в хорошей форме. Даже при том, что Криштиану Роналду больше не выглядит одним из лучших сейчас. Мы постараемся подготовиться как можно лучше. Еще не знаем, сможем ли сыграть товарищеские матчи. В августе мы должны вернуть Депая», — цитирует президента Larepublica.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиге чемпионов завершился домашней победой «Лиона» со счетом 1:0.

Из-за пандемии коронавируса четвертьфиналы, полуфиналы и финал Лиги чемпионов сезона-2019/20 пройдут в Лиссабоне в августе в формате «Финала восьми». 0