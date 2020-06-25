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    Президент «Лиона»: Роналду больше не выглядит одним из лучших

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    Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола поделился ожиданиями от ответного матча с «Ювентусом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    «Они будут фаворитами, потому что подойдут к игре в хорошей форме. Даже при том, что Криштиану Роналду больше не выглядит одним из лучших сейчас. Мы постараемся подготовиться как можно лучше. Еще не знаем, сможем ли сыграть товарищеские матчи. В августе мы должны вернуть Депая», — цитирует президента Larepublica.

    Напомним, первый матч 1/8 финала Лиге чемпионов завершился домашней победой «Лиона» со счетом 1:0.

    Из-за пандемии коронавируса четвертьфиналы, полуфиналы и финал Лиги чемпионов сезона-2019/20 пройдут в Лиссабоне в августе в формате «Финала восьми». 0

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