Главный тренер и защитник «Фиорентины» дисквалифицированы за богохульство

Дисциплинарный комитет Серии А дисквалифицировал защитника, а также главного тренера клубаза богохульство, сообщает Football Italia.

Инцидент произошел во время матча 27-го тура Серии А с «Брешией», который прошел 22 июня и завершился со счетом 1:1.

После игры Касерес и Якини не смогли сдержать эмоций и произнесли богохульные высказывания, которые являются недопустимыми в итальянском футболе. В итоге, тренер отстранен на одну игру, а уругвайский защитник — на две.

После 27 туров чемпионата Италии «Фиорентина» с 31 баллом занимает 13 место в турнирной таблице. «Брешия» (17) идет на последнем месте (17). 0