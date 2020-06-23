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    «Наполи» на выезде переиграл «Верону»

    «Верона» — «Наполи»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Наполи Верона Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 27-го тура чемпионата Италии «Верона» потерпела домашнее поражение от «Наполи» со счетом 0:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 38-й минуте — отличился польский нападающий Аркадиуш Милик. На 90-й минуте Ирвин Лосано снял все вопросы о победителе.

    «Наполи» набрал 42 очка и занимает шестую строчку в турнирной таблице серии А, «Верона» с 38 очками расположилась на восьмом месте.

    В следующем туре «Наполи» дома сыграет против СПАЛа, а «Верона» на выезде встретится с «Сассуоло».

    В другом матче отчетного тура СПАЛ на своем поле проиграл «Кальяри» со счетом 0:1. Единственный мяч на третьей компенсированной минуте забил Джованни Симеоне.

    СПАЛ идет на 19-й строчке с 18 очками, а «Кальяри» располагается на 10-м месте, набрав 35 очков. 0

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