«Верона» — «Наполи»: счет матча 0:2, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет в матче был открыт на 38-й минуте — отличился польский нападающий Аркадиуш Милик. На 90-й минуте Ирвин Лосано снял все вопросы о победителе.
«Наполи» набрал 42 очка и занимает шестую строчку в турнирной таблице серии А, «Верона» с 38 очками расположилась на восьмом месте.
В следующем туре «Наполи» дома сыграет против СПАЛа, а «Верона» на выезде встретится с «Сассуоло».
В другом матче отчетного тура СПАЛ на своем поле проиграл «Кальяри» со счетом 0:1. Единственный мяч на третьей компенсированной минуте забил Джованни Симеоне.
СПАЛ идет на 19-й строчке с 18 очками, а «Кальяри» располагается на 10-м месте, набрав 35 очков. 0