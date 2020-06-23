«Верона» — «Наполи»: счет матча 0:2, обзор голов

В матче 27-го тура чемпионата Италиипотерпела домашнее поражение отсо счетом 0:2.

Счет в матче был открыт на 38-й минуте — отличился польский нападающий Аркадиуш Милик. На 90-й минуте Ирвин Лосано снял все вопросы о победителе.

«Наполи» набрал 42 очка и занимает шестую строчку в турнирной таблице серии А, «Верона» с 38 очками расположилась на восьмом месте.

В следующем туре «Наполи» дома сыграет против СПАЛа, а «Верона» на выезде встретится с «Сассуоло».

В другом матче отчетного тура СПАЛ на своем поле проиграл «Кальяри» со счетом 0:1. Единственный мяч на третьей компенсированной минуте забил Джованни Симеоне.

СПАЛ идет на 19-й строчке с 18 очками, а «Кальяри» располагается на 10-м месте, набрав 35 очков. 0