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    Прядкин: Не должны профессиональные футболисты играть против мальчишек, это несправедливо

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    Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о матче 23-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Ростовом» (10:1).

    Сергей Прядкин
    Сергей Прядкин

    «Клубы знали, что в календаре нет резервной даты, мы планировали календарь с равными условиями для всех клубов. У клубов не было преимущества перед конкурентами по турнирной таблице, поэтому мы не рассматривали возможность переноса.

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    • Конечно, не должно быть такого, чтобы взрослые профессиональные футболисты играли против мальчишек, это просто несправедливо, если по-человечески. Но восхищен тем, как мальчишки эту игру провели», — цитирует Прядкина ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия-24».

    Напомним, в преддверии матча «Сочи» — «Ростов» результаты теста на COVID-19 показали отклонения от нормы сразу у шестерых игроков основного состава ростовского клуба.

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