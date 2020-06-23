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    Де Йонг недоволен медперсоналом «Барселоны»

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    Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг недоволен медицинским персоналом каталонского клуба, сообщает Radio Catalunya.

    Френки де Йонг
    Френки де Йонг

    Врачи якобы неверно диагностировали его травму, поэтому 23-летний хавбек хочет вернуться на родину, в Нидерланды, и там заняться восстановлением.

    21 июня стало известно, что де Йонг повредил камбаловидную мышцу правой ноги. Сроки его восстановления не уточняются, но главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен выразил надежду, что он еще выйдет на поле в сезоне-2019/20.

    В текущем сезоне де Йонг провел во всех турнирах за «Барселону» 38 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. 0

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