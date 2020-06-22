Гасперини: Наша цель попасть в Лигу чемпионов

Главный тренерпрокомментировал победный результат команды в матче ссо счетом 4:1.

«Были некоторые вопросы по поводу этой игры, потому что она была первой после длительного периода без футбола. Но мы хорошо справились, хотя это было нелегко против опасной команды. Это были шокирующие месяцы в Бергамо, после игры в "Валенсии" мы не знали, что пандемия взорвется так, как здесь. Мы поддерживали связь с игроками, но позволяли им тренироваться самостоятельно.

Мы гордимся тем, что лидируем в Европе по средней результативности даже если мы многим уступаем, но это хорошая репутация.

В любом случае, мы должны сосредоточиться на том, чтобы финишировать в первой четверке и снова попасть в Лигу чемпионов, потому что это наша цель», — цитирует Гасперини Sky Sport Italia. 0