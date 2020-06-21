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    «Валенсия» взяла верх над «Осасуной»

    «Валенсия» — «Осасуна»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче 30-го тура чемпионата Испании «Валенсия» одержала домашнюю победу над «Осасуной» со счетом 2:0.

    Гонсалу Гедеш
    Гонсалу Гедеш

    Счет в матче на 12-й минуте открыл португальский хавбек Гонсалу Гедеш, а на 35-й минуте Гедеш ассистировал бразильцу Родриго, который удвоил счет.

    Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев появился на поле на 67-й минуте встречи, заменив Гонсалу Гедеша.

    После этой игры «Валенсия» набрала 46 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Примеры, «Осасуна» с 35 очками располагается на 12-й строчке.

    Примера. 30-й тур
    «Валенсия» — «Осасуна» — 2:0 (2:0)
    Голы: Гонсалу Гедеш, 12 (1:0). Родриго, 35 (2:0)«Валенсия»: Силлессен, Хауме Коста, Флоренци, Габриэл Паулиста, Гильямон, Парехо, Кондогбья (Васс, 57), Солер, Родриго (Эскердо, 89), Гонсалу Гедеш (Черышев, 67), Гомес (Ф.Торрес, 67)«Осасуна»: Мартинес, Навас (Р.Торрес, 45), У.Гарсия, Эступиньян, Дав.Гарсия, Видаль, Ойер, Иньиго Перес (Р.Гарсия, 45), Брашанац (Мерида, 69), Лопес (Арнаис, 78), Кардона (Гальего, 89)Предупреждения: Гонсалу Гедеш, 27. Эступиньян, 65. Р.Гарсия, 85
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