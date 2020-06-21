«Ньюкасл» — «Шеффилд Юнайтед»: счет матча 3:0, обзор голов

В рамках 30-го тура английской Премьер-лигина своем поле разгромил— 3:0.

Уже на 50-й минуте «клинки» остались в меньшинстве, так как Джон Иган получил вторую желтую карточку.

«Сорокам» понадобилось пять минут, чтобы реализовать численный перевес. Мэтт Ритчи прострелил в штрафную площадь, защитник гостей не попал по мячу, а Аллан Сен-Максимен спокойно поразил ближний угол.

На 69-й минуте отличился уже сам Ритчи, нанесший пушечный удар с линии штрафной площади.

Окончательно «клинков» на 78-й минуте добил Жоэлинтон, замкнувший прострел Мигеля Альмирона.

АПЛ. 30-й тур «Ньюкасл» — «Шеффилд Юнайтед» — 3:0 (0:0) Голы: 1:0 — 55 Сен-Максимен, 2:0 — 69 Ритчи, 3:0 — 78 Жоэлинтон«Ньюкасл»: Дубравка, Манкильо, Фернандес, Роуз, Ласселс, Сен-Максимен (Бенталеб, 79), Шелви (Шер, 85), Ритчи (Йедлин, 90), Хэйден, Альмирон (Лазаро, 85), Жоэлинтон (Кэрролл, 79)«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Стивенс, Иган, Робинсон, Болдок, Норвуд, Флек (Фримэн, 73), Берге (Ландстрем, 66), Башем, Макберни (Фримэн, 85), Шарп (Живкович, 74)Предупреждения: Жоэлинтон (31), Иган (31), Ласселс (70)Удаление: Иган (50)

В турнирной таблице АПЛ «Ньюкасл» занимает 12-е место (38 очков), а «Шеффилд Юнайтед» — седьмое (44 очка). 0