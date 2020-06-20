У Карпина были слезы на глазах во время просмотра матча с «Сочи»

Главный тренер «Ростова»поделился эмоциями после поражения от «Сочи» (1:10) в 23-м туре чемпионата России.

За донской клуб играли футболисты 2001-2004 годов рождения, поскольку основной состав ушел на карантин.

«Эмоции можно описать разные. От кома в горле до слез на глазах. Ребята сделали все, что могли — но ведь на поле был даже не дубль "Ростова", а ребята из академии, которые собрались за день до матча. С точки зрения игры могу оценить только так.

А ко всем тем людям, которые говорят, что "Ростов" сам виноват, у меня есть два встречных вопроса. В чем конкретно виноват "Ростов"? Какой конкретно пункт регламента "Ростов" нарушил?

Тем более, что не было никакого регламента — актуальную версию документа без технических ошибок мы получили от РПЛ только сегодня. Это вообще нормально? Но наши мальчишки — молодцы, их нужно поблагодарить. Также спасибо болельщикам, которые оказали вчера самую теплую поддержку.

РПЛ поздравляю с принятием решения, благодаря которому лиге удалось сохранить спортивный принцип», — приводит слова Карпина Sport24. 0