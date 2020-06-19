Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (19.06.2020)

Составы команд:
«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Давинсон Санчес, Эрик Дайер, Серж Орье, Бен Дэвис, Сон Хын Мин, Гарри Уинкс, Эрик Ламела, Мусса Сиссоко, Стивен Бергвейн, Гарри Кейн.
«Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Виктор Нильссон Линделёф, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Аарон Ван-Биссака, Маркус Рашфорд, Фред, Бруну Фернандеш, Даниэль Джеймс, Скотт МакТоминай, Антони Марсьяль.
Предыдущий матч соперников: «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:3.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:3. 0