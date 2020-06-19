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    «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (19.06.2020)

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    В 22:15 в английской Премьер-лиге начнётся матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед».

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    Составы команд:

    «Тоттенхэм»: Уго Льорис, Давинсон Санчес, Эрик Дайер, Серж Орье, Бен Дэвис, Сон Хын Мин, Гарри Уинкс, Эрик Ламела, Мусса Сиссоко, Стивен Бергвейн, Гарри Кейн.

    «Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Виктор Нильссон Линделёф, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Аарон Ван-Биссака, Маркус Рашфорд, Фред, Бруну Фернандеш, Даниэль Джеймс, Скотт МакТоминай, Антони Марсьяль.

    Предыдущий матч соперников: «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:3. 0

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