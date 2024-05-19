«Реал» выдал яркий матч с «Вильярреалом», «Барселона» и «Жирона» одержали уверенные победы

Подошли к концу три матча 37-го тура испанской Примеры с участием лидеров.

«Вильярреал» устроил голевую перестрелку с чемпионом Испании мадридским «Реалом» — 4:4.

В составе хозяев покер оформил норвежский нападающий Александер Серлот.

За «сливочных» голы забивали дважды молодой туров Арда Гюлер, Хоселу и Лукас Васкес.

Футбол. Испания. Примера Вильярреал — Реал Мадрид 4:4 Голы: 0:1 Арда Гюлер (14'), 0:2 Хоселу (30'), 1:2 Александр Сёрлот (39'), 1:3 Лукас Васкес (40'), 1:4 Арда Гюлер (45 + 2'), 2:4 Александр Сёрлот (48'), 3:4 Александр Сёрлот (52'), 4:4 Александр Сёрлот (56') Вильярреал: Филип Йоргенсен, Йерсон Москера, Эрик Бейи, Хорхе Куэнка (Рауль Альбиоль, 46'), Альберто Морено (Рамон Терратс, 80'), Сантьяго Комесанья, Даниэль Парехо (Франсис Коклен, 46'), Гонсалу Гуэдеш, Ильяс Ахомаш, Херар Морено (Этьен Капу, 73'), Александр Сёрлот Реал Мадрид: Андрей Лунин, Антонио Рюдигер, Эдер Милитао (Начо Фернандес, 61'), Арда Гюлер, Браим Диас (Родриго, 68'), Лука Модрич (Mario Martin, 82'), Даниель Себальос, Федерико Вальверде (Эдуардо Камавинжа, 60'), Хоселу, Лукас Васкес, Fran Garcia Предупреждения: Альберто Морено (45 + 5'), Эдуардо Камавинжа (66'), Бертран Траоре (84'), Даниель Себальос (86'), Marcelino Garcia Toral (90 + 1')

Календарь и таблица испанской Примеры

«Барселона» не оставила шансов «Райо Вальекано» — 3:0.

Дублем в составе победителей отметился Педри, также забил Роберт Левандовски.

Футбол. Испания. Примера Барселона — Райо Вальекано 3:0 Голы: 1:0 Роберт Левандовски (3'), 2:0 Педри (72'), 3:0 Педри (75') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Жюль Кунде, Иньиго Мартинес, Жоау Канселу, Фермин Лопес (Педри, 63'), Серхи Роберто (Андреас Кристенсен, 46'), Илкай Гюндоган, Ламин Ямал, Роберт Левандовски (Vitor Roque, 79'), Рафаэл Диас (Жоау Фелиш, 62'), Pau Cubarsi Paredes (Рональд Араухо, 62') Райо Вальекано: Столе Димитриевски, Альфонсо Эспино, Флорьян Лежён, Абдул Мумин, Иван Балью, Альваро Гарсия (Пеп Чаварриа, 76'), Оскар Валентин (Мигель Крешпу да Силва, 62'), Пате Сисс, Серхио Камельо (Радамель Фалькао, 79'), Хорхе де Фрутос (Andrei Rațiu, 62'), Иси Паласон (Унаи Лопес, 79') Предупреждения: Ламин Ямал (10'), Абдул Мумин (23'), Рафаэл Диас (31'), Pau Cubarsi Paredes (37'), Оскар Валентин (51'), Жоау Канселу (90 + 2')

«Валенсия» дома уступила «Жироне» — 1:3

Единственный мяч за хозяев забил Пепелу. В составе гостей забивали Савио, Артем Довбик, еще один мяч в свои ворота провел Ярек Гасиоровски.