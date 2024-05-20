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    «Салернитана» — «Верона». Прогноз и ставка (к. 2.27) на футбол, Серия А, 20 мая 2024 года

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    «Салернитана»
    20 мая в 37-м туре итальянской Серии А «Салернитана» примет «Верону». Начало поединка запланировано на 19:30 мск. «Салернитана» — «Верона»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 20 Мая 2024 года

    Салернитана

  • Салерно
    •  Салернитана 19:30 Верона

    Верона

  • Верона
    •

    «Салернитана»

    Турнирное положение: «Салернитана» провела очень плохой сезон. Команда просто мучается в элитном дивизионе. К счастью, осталось сыграть лишь две встречи.

    В 36 поединках «Салернитана» набрала только 16 очков. У команды 2 победы, 10 ничьих и 24 поражения.

    Салернитана — Верона: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В апреле «Салернитана» из пяти матчей не проиграла только в одном. В текущем месяце команда провела две встречи.

    6 мая «Салернитана» уступила «Аталанте» со счетом 1:2. Спустя шесть дней клуб в Турине неожиданно отобрал очки у «Ювентуса» (1:1).

    Все прогнозы на Серию А

    Не сыграют: Гомис, Маджоре (травмы).

    Состояние команды: «Салернитана» проведет последний домашний матч в текущем сезоне. Конечно, хозяева хотят добиться положительного результата, но команда редко набирает очки.

    «Салернитана» в Серии А не выигрывает с 30 декабря 2023 года. Тогда на выезде удалось победить как раз «Верону» со счетом 1:0. Сможет ли «Салернитана» теперь завоевать три очка на домашней арене?

    «Верона»

    Турнирное положение: «Верона» еще не гарантировала себе прописку в Серии А на следующий сезон. Предстоящий матч очень важный для команды.

    После 36 туров «Верона» идет на 14-м месте в таблице. В активе команды 34 очка.

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    • Последние матчи: В предыдущем месяце «Верона» одержала только одну победу. 20 апреля команда дома одолела «Удинезе» со счетом 1:0.

    Май «Верона» начала с победы над «Фиорентиной» (2:1). Однако через неделю последовало домашнее поражение от «Торино» (1:2).

    Не сыграют: Крус (травма) и Анри (дисквалификация).

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    Состояние команды: У «Вероны» очень большая мотивация. Если удастся завоевать три очка, то команда гарантирует себе прописку в Серии А на следующий сезон.

    В прошлом году команды обменялись победами со счетом 1:0.

    «Верона» в последних десяти гостевых матчах Серии А выиграла один раз. 10 марта на выезде удалось взять верх над «Лечче» (1:0).

    Статистика для ставок

    • «Салернитана» в Серии А не выигрывает с 30 декабря 2023 года

    • «Верона» в последних десяти гостевых матчах Серии А одержала только одну победу

    • В матче первого круга «Салернитана» выиграла 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Вероны» — 1.73, победа «Салернитаны» — 5.00, ничья — 3.95.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.88 и 1.93 соответственно.

    Прогноз: «Верона» может сразу захватить инициативу и выиграть первый тайм.

    Ставка: победа «Вероны» в 1-м тайме за 2.27.

    Прогноз: Оба коллектива не могут похвастаться надежной игрой в обороне. Удастся забить обеим командам.

    Ставка: обе команды забьют за 1.87.

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    «Салернитана» — «Верона». 20 мая в 37-м туре итальянской Серии А «Салернитана» примет «Верону». Начало поединка запланировано на 19:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Салернитана» — «Верона» с коэффициентом 2.27.
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