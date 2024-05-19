«Атлетик» победил «Севилью», «Осасуна» разгромила «Атлетико», «Бетис» уступил «Реалу Сосьедад»

Завершились еще три встречи 37-го тура испанской Примеры команд, которые ведут борьбу за еврокубки.

«Атлетик» Бильбао дома сломил сопротивление «Севильи» — 2:0.

Голы в составе команды Эрнесто Вальверде забивали Рубен Гарсия и Икер Мунианин.

Футбол. Испания. Примера Атлетик — Севилья 2:0 Голы: 1:0 Рауль Гарсия (17'), 2:0 Икер Муньяин (19') Атлетик: Хулен Агирресабала, Оскар де Маркос, Йерай Альварес, Даниэль Вивиан, Юри Берчиче, Иньиго Руис де Галарета (Андер Эррера, 75'), Рауль Гарсия (Асьер Вильялибре, 82'), Иньяки Уильямс (Aingeru Olabarrieta, 82'), Икер Муньяин (Mikel Jauregizar, 63'), Нико Уильямс (Алехандро Беренгер, 75'), Benat Prados Севилья: Эрьян Нюланд, Кике Салас, Серхио Рамос, Луак Баде, Доди Лукебакио (Мариано Диас, 85'), Люсьен Агум, Лукас Окампос, Хесус Навас (Juanlu Sanchez, 45'), Юссеф Эн-Несири (Alejo Veliz, 90'), Маркос Акунья (Adrià Pedrosa, 46'), M.Bueno (Ханнибал Межбри, 85') Предупреждения: Иньиго Руис де Галарета (37'), Кике Салас (45 + 2')

Мадридский «Атлетико» неожиданно уступил «Осасуне» со счетом 1:4.

За «матрасников» забил Альваро Мората. В составе гостей дубль оформил Рауль Гарсия, также отличились Аймар Ороз и Лукас Торро.

Футбол. Испания. Примера Атлетико — Осасуна 1:4 Голы: 0:1 Рауль Гарсия (26'), 0:2 Аймар Орос (52'), 1:2 Альваро Мората (55'), 1:3 Рауль Гарсия (64'), 1:4 Лукас Торро (88') Атлетико: Ян Облак, Габриэл Паулиста (Альваро Мората, 46'), Стефан Савич, Марио Эрмосо, Сесар Аспиликуэта (Рейнилду Мандава, 61'), Маркос Льоренте, Коке (Артур Вермерен, 71'), Родриго Де Пауль, Антуан Гризманн, Анхель Корреа (Родриго Рикельме, 55'), Samuel Lino (Мемфис Депай, 61') Осасуна: Серхио Эррера, Хоан Мохика, Хорхе Эррандо, Алехандро Катена, Хесус Аресо, Рубен Пенья (Хон Монкайола, 72'), Рауль Гарсия (Анте Будимир, 84'), Рубен Гарсия (Аймар Орос, 31'), Пабло Ибаньес, Икер Муньос, Лукас Торро Предупреждения: Габриэл Паулиста (35'), Родриго Де Пауль (56'), Алехандро Катена (59'), Икер Муньос (90 + 3')

Календарь и таблица испанской Примеры

«Бетис» дома проиграл «Реалу Сосьедад» — 0:2.

Голы забивали Браим Мендес и Микель Мерино.

Российский полузащитник Арсен Захарян появился на поле на 81-й минуте.