«Атлетик» победил «Севилью», «Осасуна» разгромила «Атлетико», «Бетис» уступил «Реалу Сосьедад»

Икер Муниан провел последний матч за «Атлетик» Фото: globallookpress.com
«Атлетик» Бильбао дома сломил сопротивление «Севильи» — 2:0.
Голы в составе команды Эрнесто Вальверде забивали Рубен Гарсия и Икер Мунианин.
Футбол. Испания. Примера
Атлетик — Севилья 2:0
Голы: 1:0 Рауль Гарсия (17'), 2:0 Икер Муньяин (19') Атлетик: Хулен Агирресабала, Оскар де Маркос, Йерай Альварес, Даниэль Вивиан, Юри Берчиче, Иньиго Руис де Галарета (Андер Эррера, 75'), Рауль Гарсия (Асьер Вильялибре, 82'), Иньяки Уильямс (Aingeru Olabarrieta, 82'), Икер Муньяин (Mikel Jauregizar, 63'), Нико Уильямс (Алехандро Беренгер, 75'), Benat Prados Севилья: Эрьян Нюланд, Кике Салас, Серхио Рамос, Луак Баде, Доди Лукебакио (Мариано Диас, 85'), Люсьен Агум, Лукас Окампос, Хесус Навас (Juanlu Sanchez, 45'), Юссеф Эн-Несири (Alejo Veliz, 90'), Маркос Акунья (Adrià Pedrosa, 46'), M.Bueno (Ханнибал Межбри, 85') Предупреждения: Иньиго Руис де Галарета (37'), Кике Салас (45 + 2')
Мадридский «Атлетико» неожиданно уступил «Осасуне» со счетом 1:4.
За «матрасников» забил Альваро Мората. В составе гостей дубль оформил Рауль Гарсия, также отличились Аймар Ороз и Лукас Торро.
Футбол. Испания. Примера
Атлетико — Осасуна 1:4
Голы: 0:1 Рауль Гарсия (26'), 0:2 Аймар Орос (52'), 1:2 Альваро Мората (55'), 1:3 Рауль Гарсия (64'), 1:4 Лукас Торро (88') Атлетико: Ян Облак, Габриэл Паулиста (Альваро Мората, 46'), Стефан Савич, Марио Эрмосо, Сесар Аспиликуэта (Рейнилду Мандава, 61'), Маркос Льоренте, Коке (Артур Вермерен, 71'), Родриго Де Пауль, Антуан Гризманн, Анхель Корреа (Родриго Рикельме, 55'), Samuel Lino (Мемфис Депай, 61') Осасуна: Серхио Эррера, Хоан Мохика, Хорхе Эррандо, Алехандро Катена, Хесус Аресо, Рубен Пенья (Хон Монкайола, 72'), Рауль Гарсия (Анте Будимир, 84'), Рубен Гарсия (Аймар Орос, 31'), Пабло Ибаньес, Икер Муньос, Лукас Торро Предупреждения: Габриэл Паулиста (35'), Родриго Де Пауль (56'), Алехандро Катена (59'), Икер Муньос (90 + 3')
Календарь и таблица испанской Примеры
«Бетис» дома проиграл «Реалу Сосьедад» — 0:2.
Голы забивали Браим Мендес и Микель Мерино.
Российский полузащитник Арсен Захарян появился на поле на 81-й минуте.
Футбол. Испания. Примера
Бетис — Реал Сосьедад 0:2
Голы: 0:1 Брайс Мендес (5'), 0:2 Микель Мерино (42') Бетис: Руи Силва, Юссуф Сабали (Эктор Бельерин, 60'), Сократис Папастатопулос, Шади Риад, Хуан Миранда, Вилльям Карвалью (Родриго Эрнандес, 46'), Пабло Форнальс (Серхи Альтмира, 46'), Айосе Перес, Набиль Фекир, Виллиан Жозе (Эз Абде, 60'), Johnny Cardoso Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Хавьер Галан, Киран Тирни (Jon Martin, 67'), Робен Ле Норман, Ариц Элустондо, Амари Траоре (Хон Арамбуру, 76'), Микель Оярсабаль, Микель Мерино, Беньят Туррьентес (Хон Андер Оласагасти, 67'), Брайс Мендес (Андер Барренечеа, 76'), Шеральдо Бекер (Арсен Захарян, 81') Предупреждения: Беньят Туррьентес (53'), Юссуф Сабали (58'), Амари Траоре (74'), Шеральдо Бекер (79'), Хуан Миранда (83'), Набиль Фекир (90 + 1'), Хон Арамбуру (90 + 1')