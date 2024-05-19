ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    В «Спартаке» проводили Георгия Джикию«Спасибо, Георгий Джикия». «Спартак» красиво проводил легенду
  • 20:59
    • Пента-трик Кассьерры принес «Зениту» крупную победу в матче с «Ахматом»
  • 20:57
    • «Интер» сыграл вничью с «Лацио»
  • 20:11
    • Зверев выиграл «Мастерс» в Риме, одолев в финале Харри
  • 20:06
    • «Ливерпуль» в последнем матче Клоппа победил «Вулверхэмптон»
  • 20:02
    • «Манчестер Сити» выиграл у «Вест Хэма» и стал чемпионом Англии
    Все новости спорта

    Пента-трик Кассьерры принес «Зениту» крупную победу в матче с «Ахматом»

    «Ахмат» — «Зенит»: счет матча 1:5, обзор голов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ахмат Зенит
    В матче 29-го тура чемпионата России «Зенит» на выезде разгромил «Ахмат» со счетом 5:1.

    Матео Кассьерра
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Матео Кассьерра

    В составе питерцев все пять мячей забил Матео Кассьерра. За грозненцев забил Мохамед Конате.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ахмат — Зенит 1:5
    Голы: 0:1 Матео Кассьерра (4'), 0:2 Матео Кассьерра (9'), 1:2 Мохамед Конате (11'), 1:3 Матео Кассьерра (44'), 1:4 Матео Кассьерра (47'), 1:5 Матео Кассьерра (51') Ахмат: Михаил Опарин, Мирослав Богосавац, Дарко Тодорович, Надер Гандри, Милош Шатара, Камило, Антон Швец, Владислав Камилов, Лечи Садулаев, Мохамед Конате, Lovat L. Зенит: Денис Адамов, Нуралы Алип, Страхиня Эракович, Нино, Дуглас Сантос, Педро Энрике, Вендел, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Иван Сергеев, Матео Кассьерра Предупреждение: Милош Шатара (25')

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» с 54 очками поднялся на второе место в РПЛ. «Ахмат» с 35 баллами располагается на 10-й позиции.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удержит ли «Жирона» третье место в Ла Лиге?
  • «Валенсия» — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Барселона» разберется с «Райо Вальекано»?!
  • «Барселона» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «ПСЖ» даст шанс «Мецу» на спасение?
  • «Мец» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 19 мая
  • Сегодня в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Валенсия — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Барселона — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Мец — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Монако — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Пари НН — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Болонья — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.00
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Акрон
  • Футбол
  • Завтра в 17:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Марожан — Шевченко
  • Теннис
  • Завтра в 12:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры