«Ахмат» — «Зенит»: счет матча 1:5, обзор голов

Матео Кассьерра Фото: globallookpress.com
В составе питерцев все пять мячей забил Матео Кассьерра. За грозненцев забил Мохамед Конате.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат — Зенит 1:5
Голы: 0:1 Матео Кассьерра (4'), 0:2 Матео Кассьерра (9'), 1:2 Мохамед Конате (11'), 1:3 Матео Кассьерра (44'), 1:4 Матео Кассьерра (47'), 1:5 Матео Кассьерра (51') Ахмат: Михаил Опарин, Мирослав Богосавац, Дарко Тодорович, Надер Гандри, Милош Шатара, Камило, Антон Швец, Владислав Камилов, Лечи Садулаев, Мохамед Конате, Lovat L. Зенит: Денис Адамов, Нуралы Алип, Страхиня Эракович, Нино, Дуглас Сантос, Педро Энрике, Вендел, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Иван Сергеев, Матео Кассьерра Предупреждение: Милош Шатара (25')
«Зенит» с 54 очками поднялся на второе место в РПЛ. «Ахмат» с 35 баллами располагается на 10-й позиции.