В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Дании, Бельгии и России. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Вайле» — «Видовре»

Футбол. Чемпионат Дании

«Вайле» находится на 3-м месте в таблице чемпионата Дании. Однако команда постарается закончить сезон как можно выше. На данный момент отставание от второй строчки составляет четыре очка.

Май прошел для «Вайле» прекрасно. Команда одержала три победы кряду. До этого удалось обыграть «Оденсе», «Виборг» и «Люнгбю».

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«Видовре» замыкает топ-6. Клуб не поднимется даже на одну строчку. Сейчас отставание от пятого места составляет 10 очков.

В текущем месяце «Видовре» ни разу не победил. В трех майских встречах были зафиксированы два поражения и одна ничья.

Ставка: Обе забьют за 1.77.

«Генк» — «Антверпен»

Футбол. Чемпионат Бельгии

«Генк» после 20 апреля разочаровывает своих фанатов. Игра у команды совершенно не клеится. В четырех матчах были зафиксированы четыре поражения.

Ранее «Генк» дважды уступил «Брюгге», а также «Серклю» и «Андерлехту». С 34 очками клуб находится на 5-й позиции в таблице чемпионата Бельгии.

У «Антверпена» результаты не лучше. Команда провалилась на всех фронтах. Были проиграны пять последних матчей. Серия длится с 25 апреля.

«Антверпену» не удалось завоевать Кубок Бельгии, хотя команда дошла до финала и находилась в шаге от трофея. Клуб уступил «Юниону Сент-Жиллуа» со счетом 0:1.

Ставка: Победа «Гента» за 1.78.

«Пари НН» — ЦСКА

Футбол. Чемпионат России

После увольнения Сергея Юрана результаты «Пари НН» не улучшились. Команда не вылетит в Первую лигу, но может попасть в стыковые матчи. Всё зависит от оставшихся игр сезона.

Во встрече со «Спартаком» клуб из Нижнего Новгорода добился ничьи 0:0. Однако 12 мая «Пари НН» по всем статьям проиграл «Сочи» со счетом 1:6. К слову, южане уже досрочно покинули РПЛ.

ЦСКА на этой неделе разочаровал болельщиков в Кубке России. Клуб не смог выйти в суперфинал. В серии пенальти армейцы уступили «Зениту».

В чемпионате России ЦСКА замыкает топ-6. Красно-синие набрали 42 очка по итогам 28 встреч.

Ставка: «Пари НН» не проиграет за 1.61.

Общий коэффициент — 5.07.