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    Касаткиной по силам справиться с Паолини?

    Паолини — Касаткина. Ставка (к. 1.87) и прогноз на матч в Истбурне 28 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Паолини — Касаткина
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    Дарья Касаткина
    Итальянка Ясмина Паолини и россиянка Дарья Касаткина встретятся в полуфинале турнира в Истбурне. Матч пройдет 28 июня, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Паолини — Касаткина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Истборн. Женщины 28 Июня 2024 года

    Жасмин Паолини

  • Италия
    •  Жасмин Паолини 14:00 Дарья Касаткина

    Дарья Касаткина

  • Россия
    •

    Ясмина Паолини

    В этом сезоне с Паолини происходят невероятные метаморфозы, поскольку никакими другими словами преображение её тенниса назвать нельзя.

    Когда турнир в Истбурне только стартовал, то мало кто верил, что итальянка пройдет даже Мертенс, но ей повезло, поскольку Элиза снялась с турнира ещё до начала игры.

    Во втором круге ей противостояла сильная Кэти Бултер, но в том матче она тоже не смогла ничего поделать с Ясминой.

    Сейчас итальянке придется играть против Касаткиной, и нет уверенности, что она сможет выйти в финальный поединок.

    Дарья Касаткина

    Замечена тенденция, что Касаткина удачно проводит последний подготовительный турнир перед стартом турнира Большого Шлема.

    Прогнозы на теннис

    Вот и в Истбурне россиянка уже в полуфинале, хотя в последнем поединке ей пришлось обыграть саму Эмму Радукану.

    Примечательно, что перед стартом поединка расклад сил был в пользу британки, но Касаткина классе расправилась с молодой теннисисткой.

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    Сейчас Дарье нужно настроиться на поединок против Паолини, поскольку обыгрывать её и можно, и нужно.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Паолини — 1.94, победа Касаткиной — 1.87

    Прогноз: Касаткина выиграет этот матч, пусть и со скрипом

    Ставка: П2 за 1.87

    Альтернативный прогноз: Игра будет продолжаться большое количество геймов

    Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.28

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    Паолини — Касаткина: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 28.06.2024. Прогнозы на теннис. Касаткиной по силам справиться с Паолини?
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