Жасмин Паолини
Дарья Касаткина
Ясмина Паолини
В этом сезоне с Паолини происходят невероятные метаморфозы, поскольку никакими другими словами преображение её тенниса назвать нельзя.
Когда турнир в Истбурне только стартовал, то мало кто верил, что итальянка пройдет даже Мертенс, но ей повезло, поскольку Элиза снялась с турнира ещё до начала игры.
Во втором круге ей противостояла сильная Кэти Бултер, но в том матче она тоже не смогла ничего поделать с Ясминой.
Сейчас итальянке придется играть против Касаткиной, и нет уверенности, что она сможет выйти в финальный поединок.
Дарья Касаткина
Замечена тенденция, что Касаткина удачно проводит последний подготовительный турнир перед стартом турнира Большого Шлема.
Вот и в Истбурне россиянка уже в полуфинале, хотя в последнем поединке ей пришлось обыграть саму Эмму Радукану.
Примечательно, что перед стартом поединка расклад сил был в пользу британки, но Касаткина классе расправилась с молодой теннисисткой.
Сейчас Дарье нужно настроиться на поединок против Паолини, поскольку обыгрывать её и можно, и нужно.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Паолини — 1.94, победа Касаткиной — 1.87
Прогноз: Касаткина выиграет этот матч, пусть и со скрипом
- 1.88Фернандес — Киз: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- 1.88Перселл — Харрис: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- 1.92Табило — Монфис: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: П2 за 1.87
Альтернативный прогноз: Игра будет продолжаться большое количество геймов
Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.28