Итальянка Ясмина Паолини и россиянка Дарья Касаткина встретятся в полуфинале турнира в Истбурне. Матч пройдет 28 июня, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Паолини — Касаткина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Ясмина Паолини

В этом сезоне с Паолини происходят невероятные метаморфозы, поскольку никакими другими словами преображение её тенниса назвать нельзя.

Когда турнир в Истбурне только стартовал, то мало кто верил, что итальянка пройдет даже Мертенс, но ей повезло, поскольку Элиза снялась с турнира ещё до начала игры.

Во втором круге ей противостояла сильная Кэти Бултер, но в том матче она тоже не смогла ничего поделать с Ясминой.

Сейчас итальянке придется играть против Касаткиной, и нет уверенности, что она сможет выйти в финальный поединок.

Дарья Касаткина

Замечена тенденция, что Касаткина удачно проводит последний подготовительный турнир перед стартом турнира Большого Шлема.

Прогнозы на теннис

Вот и в Истбурне россиянка уже в полуфинале, хотя в последнем поединке ей пришлось обыграть саму Эмму Радукану.

Примечательно, что перед стартом поединка расклад сил был в пользу британки, но Касаткина классе расправилась с молодой теннисисткой.

Сейчас Дарье нужно настроиться на поединок против Паолини, поскольку обыгрывать её и можно, и нужно.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Паолини — 1.94, победа Касаткиной — 1.87

Прогноз: Касаткина выиграет этот матч, пусть и со скрипом

Ставка: П2 за 1.87

Альтернативный прогноз: Игра будет продолжаться большое количество геймов

Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.28